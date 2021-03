Comerciantes fazem carreata pela reabertura de lojas em BH

Trajeto da Avenida Cristiano Machado, sentido centro, ficou parado (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Comerciantes de Belo Horizonte fazem, na manhã desta sexta-feira (26/03), uma carreata pela reabertura dos estabelecimentos e lojas na cidade. Em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus, as atividades não essenciais estão fechadas, desde o dia 6 março, por determinação do decreto municipal da PBH.







Trânsito também ficou confuso na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





Antes, no túnel da Lagoinha, na avenida Cristiano Machado, sentido centro da capital, os veículos ficaram parados por cerca de trinta minutos, em protesto. De acordo com a BHTrans, o trânsito já foi liberado no local.





Essa matéria está em atualização