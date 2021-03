MP quer que servidor que recebeu vacina irregularmente vá pro fim da fila

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu que o governo estadual não distribua indiscriminadamente a segunda dose da vacina contra COVID aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES) suspeitos de furar a fila. A entidade sugeriu que, em vez de aplicar a nova injeção nos investigados, priorize os que correm risco sanitário. Ontem, a promotora de Justiça em Saúde Pública, Josely Ramos, explicou o pedido em depoimento à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa que apura o caso. A ideia é que as segundas doses pensadas para completar a imunização de parte dos suspeitos sejam destinadas a trabalhadores da linha de frente que ainda não tomaram a injeção inicial.





O inquérito do MP deve ficar pronto em até 15 dias. Josely explicou que, a não ser no caso da Sputnik V, ainda sem registro no Brasil, as vacinas não mudam da primeira para a segunda dose. Por isso, o pedido para priorizar trabalhadores na linha de frente. “Quanto mais pessoas imunizadas, melhor para todos nós. Por outro lado, não tenho coragem de dizer que um trabalhador que tem risco elevado, neste momento, deixe de ser vacinado para que um trabalhador com risco menor receba a dose dois”, afirmou.





O MP acredita que o risco inerente aos trabalhadores da Cidade Administrativa é o mesmo dos de outros prédios públicos. O entendimento é que a gestão estadual "atropelou" os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, deixando de seguir à risca a ordem dos grupos prioritários determinados. “Me parece um ato que deixaria dano ao erário deixar de aplicar a segunda dose, perder a dose já aplicada e forçar nova vacinação em duas doses”, argumentou Guilherme da Cunha (Novo).





A promotora, contudo, explicou que a responsabilização criminal aos envolvidos no caso vai contemplar o custo dos imunizantes. Além dos vacinados que davam expediente na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, a CPI investiga mais de 1,8 mil assessores da SES no interior.





A ausência de critérios claros para embasar a vacinação dos profissionais é um dos pontos que motivam a investigação. “A divergência na investigação, até este momento, é qual o risco sanitário dos trabalhadores do nível central da SES quando sabemos que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Fundação Hemominas não estavam totalmente imunizadas”, explicou a promotora.





Sobre os servidores lotados nos cargos estaduais sediados em BH, as investigações do MPMG e da Assembleia ainda têm desencontros. A listagem analisada pelos deputados tem 828 nomes; a promotoria teve acesso a 832 nomes.





Minas distribui mais vacinas





A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) começou a distribuir a nona remessa com 542.550 doses de vacina contra a COVID-19. O lote saiu ontem da Rede de Frio da Saúde estadual, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH, rumo ao aeroporto da Pampulha. De lá, as doses seguiram para as 28 superintendências regionais de Saúde, que encaminham as injeções aos municípios.





IMPORTAÇÃO O juiz Rolando Valcir Spanholo, da 21ª Vara Federal de Brasília, autorizou três entidades a importar vacinas. A liminar atende a ações do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Minas, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo. O magistrado considerou inconstitucional o artigo 2º da Lei 14.125/21. Pelo dispositivo, pessoas jurídicas de direito privado podem comprar vacinas que tenham obtido liberação emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas obriga a doação de parte dos imunizantes para o Sistema Único de Saúde (SUS). (Nathalia Galvani*)





*Estagiária sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira