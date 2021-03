Longa espera

(foto: Karen Almeida/Divulgação)





Começou ontem a vacinação de idosos com 75 anos na cidade de Belo Horizonte. Idosos com 76 anos começaram a ser vacinados na segunda-feira e continuam recebendo a vacina. Nos postos de vacinação descritos no site da Prefeitura de BH, alguns estão funcionando em formato drive thru. No posto de vacinação da UFMG, na Região da Pampulha, a fila de carros (foto) pela espera da vacina foi grande na manhã de ontem, chegando próximo ao estádio do Mineirão. De acordo com o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST) da UFMG, a expectativa era de que a fila diminuísse ao longo dos dias.