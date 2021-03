Critério diferente nas vacinas

Deputados que apuram privilégio na vacinação visitaram ontem a central de armazenamento, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) em Belo Horizonte podem ter tido um processo de vacinação contra COVID-19 diferente do que ocorreu com os demais assessores das superintendências regionais de saúde espalhadas pelo interior. Esta foi a conclusão dos deputados estaduais que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-Fila, criada para apurar a suspeita de imunização irregular de servidores do estado. Os parlamentares visitaram ontem a Central de Rede de Frio do governo mineiro, na Gameleira, Região Oeste da capital, onde ficam armazenadas as vacinas recebidas pelo estado.





O objetivo, segundo os deputados, era conhecer as condições de armazenamento dos imunizantes, verificar o controle de estoque e a distribuição para os demais municípios mineiros. O local da visita foi sede das vacinações irregulares contra COVID-19 dos servidores estaduais. A conclusão até o momento, segundo o presidente da comissão, deputado João Vítor Xavier (Cidadania), é de que houve um processo diferente na unidade de Belo Horizonte. “Nós saímos com uma impressão muito reforçada de que de fato alguma coisa fugiu do padrão normal. Temos 28 superintendências de Saúde no estado, apenas uma fez a vacinação própria sem passar pela secretaria municipal, a de Belo Horizonte”, afirmou.





O parlamentar explicou quais as diferenças entre as demais unidades da secretaria. “Aqui foi feita uma vacinação em que foi separada uma parte da vacina e outra parte do carregamento para vacinar os servidores daqui. Isso não aconteceu em nenhuma das outras 27 secretarias. Todas as vacinas foram enviadas para o município e cada um deles pactuou com a regional como se daria o processo. Em BH não foi feito esse processo com a Prefeitura de Belo Horizonte, foi direto para atender os servidores, o que reforça muito o sentimento de que houve uma diferenciação para esses servidores”, ressaltou.





Enquanto os integrantes da CPI estavam na visita, o presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV) compartilhou nas redes sociais sua indignação com a situação. “Governos erram, mas gestores inexperientes erram em dobro. Esses não têm noção de responsabilidade, não conhecem quem tá na ponta, não sabem administrar o que é do povo. Um erro pode causar sérios danos à saúde e trazer – como vemos – inúmeros estragos para um Estado e um país", escreveu.





"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que, quanto aos protocolos adotados para a imunização dos servidores contra a COVID-19, não houve mudanças para a imunização deste público, uma vez que a vacinação extra muro, é rotineira e em conformidade com o Programa Nacional de Imunização”, disse a secretaria em nota. “A SES-MG reforça que está colaborando com os trabalhos da CPI e à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas”, acreseenta o texto.





Segunda dose





Os servidores da Secretaria de Saúde investigados por tomar a primeira dose da vacina ainda não foram completamente imunizados, pois a segunda dose do imunizante foi barrada por ordem do Ministério Público. “A decisão com a minha chegada foi não dar mais a 1ª dose”, afirmou o novo secretário de estado de Saúde (SES-MG), o médico Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa. “Com relação a 2ª dose, fizemos consulta e recebemos essa resposta do Ministério Público. Nossa área técnica está analisando tudo que foi descrito para que a gente tome logo o mais rápido possível a atitude”, informou.





Fábio assumiu a Secretaria de Saúde depois que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), oficializou a exoneração de Carlos Eduardo Amaral, que comandava o gabinete da Saúde durante o caso dos "fura-filas" da vacinação entre servidores públicos.