PBH encontra doses que haviam sumido de centro de saúde Salgado Filho

Doses da CoronaVac foram encontradas após investigação interna (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Ascontra a COVID-19 que haviamdo centro de saúde do Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de BH, foram encontradas nesta terça (23/3). De acordo com a prefeitura, elas estão em “perfeito estado de conservação”.

Segundo a prefeitura, houve umainterna para localizar as vacinas. Uma funcionária registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar. Apesar disso, a Polícia Civil continua a investigação do caso.

As doses são da CoronaVac, imunizante que tem produção do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.

O desfalque de 90 doses foi detectado nessa segunda (22/3). Agentes perceberam o sumiço, que aconteceu após as vacinas serem transportadas para outra unidade de saúde no fim de semana.

O transporte aconteceu para que as doses fossem mantidas em refrigeração, já que há centros de saúde sem o aparelho nobreak.

Ele mantém a alimentação elétrica das geladeiras ainda que a energia caia, o que permite a conservação dos imunizantes com segurança.

Vacinômetro

Até esta terça, BH vacinou 198.273 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 79.628 receberam a segunda dose.

Até o momento, BH recebeu 449.620 vacinas, sendo 390.808 já distribuídas. São 375.620 da CoronaVac e 74 mil da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).

A prefeitura vacinou, até aqui, 6.496 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas; 82.616 trabalhadores da saúde; e 109.161 idosos acima de 76 anos.