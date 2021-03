Governador Valadares tem recorde de mortes por COVID-19 nesta terça-feira

O Hospital Nossa Senhora das Graças está recebendo pacientes do Hospital Unimed GV que necessitam de atendimentos mais simples, para que o Hospital Unimed atenda apenas casos graves (foto: Tim Filho/Especial para o EM)

Um triste recorde foi registrado no boletim epidemiológico dadivulgado nesta terça-feira (23/3) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de. Foram registradascausadas pela COVID-19. É a primeira vez, desde que foi declarada a pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, que Valadares tem esse número expressivo de mortes.

Com relação aos insumos e ao estoque de oxigênio, essenciais para o tratamento da COVID-19, embora preocupem os gestores da saúde por causa da alta demanda, nenhum deles registrou baixas, segundo o Ministério Público da Saúde de Governador Valadares.

A informação preocupante está relacionada à fila de espera por leitoCOVID-19 SUS na rede pública da cidade. São 24 pessoas no aguardo de vaga na rede – que continua com 100% de ocupação, no Hospital Municipal e no Hospital Bom Samaritano.

Dos 58 leitos UTI disponíveis em Governador Valadares, 48 estão ocupados por pacientes que residem na cidade e outros 10 por pessoas de cidades da macrorregião de saúde.



Nos hospitais particulares, a ocupação dos leitos também é de 100%.

No Hospital Unimed Governador Valadares, a direção concentrou apenas os casos de relacionas ao novo coronavírus e outros de maior complexidade.



Os casos que não necessitam de atendimento de urgência ou emergência (pulseiras azul e verde) serão atendidos no plantão do Hospital Nossa Senhora das Graças.