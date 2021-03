Prisões marcam operação da Polícia Civil em cidades do Norte de Minas

Força-tarefa foi montada para esclarecer crimes ainda sem autoria (foto: PCMG)

Com a prisão de nove pessoas, apreensão de quatro adolescentes e o cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão nas cidades de Montes Claros, Bocaiúva, Januária, Brasília de Minas, Icaraí de Minas, São Francisco, Janaúba, Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso e Salinas a Polícia Civil dá início à Operação Aliança, que visa esclarecer uma série de crimes violentos no Norte de Minas.

A ação teve coordenação do 11º Departamento de Polícia Civil em Montes Claros, com cooperação das delegacias regionais em Montes Claros, Januária, Janaúba e Taiobeiras. No total, participaram 98 policiais civis, sob a coordenação geral do delegado Jurandir Rodrigues César Filho.

As investigações tiveram início há dois meses. Os presos foram conduzidos para o sistema prisional. Dois adolescentes serão encaminhados ao centro de internação e os outros dois, apresentados ao Ministério Público. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender outros suspeitos que não foram localizados.

Segundo o delegado Jurandir, o objetivo é esclarecer todos os crimes que ainda não têm autoria nos últimos anos em todas as cidades onde a operação está sendo realizada.