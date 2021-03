Imunização acima de 76 anos

Marcelo Garcia Vilela, de 76 anos, recebeu a primeira dose da vacina em um shopping da capital (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)





Idosos a partir de 76 anos começaram a ser vacinados em Belo Horizonte. Até amanhã, pessoas com mais de 75 também receberão a dose. A prefeitura estima vacinar 34 mil moradores da capital desta faixa etária. Segundo o Executivo Municipal, a expansão da campanha para esse grupo foi possível graças à remessa de 37,7 mil doses da CoronoVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, entregue ao município na sexta-feira. O horário de atendimento nos 162 postos montados pela PBH é das 7h30 às 15h30. O idoso deve comparecer aos locais acompanhado de apenas uma pessoa, para evitar aglomerações. Além disso, ele deve levar os seguintes documentos: identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Apenas moradores de BH podem se imunizar na cidade. Pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida podem receber a imunização em casa. Basta fazer o cadastro on-line, no site da prefeitura.





Marcelo Garcia Vilela, de 76 anos, foi um dos imunizados ontem no Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, entre as regiões Centro-Sul e Leste de Belo Horizonte. No local, funciona um drive-thru montado pela prefeitura. "Recebi a primeira dose com muita alegria e muito prazer. Estou vendo que a cidade está muito bem dirigida porque não há engarrafamento. Foi tranquilo. Tomei meu café e vim pra cá", disse. A segunda dose da CoronaVac será aplicada nele em 19 de abril. "Vou voltar aqui. É uma sensação de que estou me protegendo realmente. Eu já tive a doença, mas é muito melhor tomar a vacina e ficar realmente livre dessa praga", completou.





Enquanto isso/PBH interdita 16 estabelecimentos





Dezesseis estabelecimentos que insistiram em descumprir os decretos que tratam da COVID-19 foram interditados em Belo Horizonte no último fim de semana. Os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental realizaram ação com o apoio dos agentes da Guarda Municipal. A PBH salienta ainda que reforçou a fiscalização para garantir o cumprimento do decreto municipal. As ações estão sendo realizadas em todas as nove regiões da cidade. “Os estabelecimentos que não cumprirem com as medidas de combate à COVID-19 estarão sujeitos à interdição e multa no valor de R$ 18.359,66”, informou por meio de nota. O Executivo municipal pede à população para auxiliar denunciando irregularidades nos canais oficiais da Prefeitura (APP PBH, portal de serviços e telefone 156) e ainda conscientizando seus familiares dos riscos da propagação da doença.