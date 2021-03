Betim interdita estabelecimentos que insistem vender bebida alcoólica

A fiscalização percorreu os bairros Angola, Vila das Flores, Vargem das Flores, Itacolomi, Teresópolis, Capelinha e Laranjeiras (foto: Alisson Sorato/Divulgação)





ONDA ROXA



Ao todo, oito estabelecimentos, entre bares e trailers, foram visitados pelos fiscais da prefeitura de Betim. Foram aplicadas sete notificações referentes a fiscalização de postura, como apresentação de alvará de localização e, ainda, quatro autos de infração pelo descumprimento de medidas de biossegurança, como permissão de clientes sem utilização de máscaras e liberação do consumo de bebidas alcoólicas.





A operação da Guarda Municipal, Vigilância em Saúde e Secretaria Adjunta de Segurança Pública percorreu os bairros Angola, Vila das Flores, Vargem das Flores, Itacolomi, Teresópolis, Capelinha e Laranjeiras.





Na primeira sexta-feira (19/3) daem Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), trêsforampelos fiscais da prefeitura por desacatarem o novo decreto no qual proíbe a venda de bebidas alcoólicase oem local público. As medidas da onda roxa do Programa Minas Consciente estão em vigor em todo o estado desde a quarta-feira (17/3) e valerá até o dia 31 de Março.