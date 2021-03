...Pacheco pede ajuda aos EUA com imunizantes

(foto: MARCOS BRANDÃO/SENADO FEDERAL)





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), enviou ofício ontem à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, solicitando a aquisição de vacinas estocadas no país e que não tenham previsão de uso. Segundo ele, foi um “pedido de socorro ao Brasil nas ações de combate à COVID-19”. Rodrigo Pacheco (foto) pediu uma autorização especial para que o Brasil adquirisse doses de vacina dos norte-americanos. “O compartilhamento de estoque, caso autorizado, daria impulso decisivo ao esforço de imunização dos 210 milhões de brasileiros”, disse. “No ofício, pedi que fosse considerada, pelas autoridades norte-americanas, a eventual concessão de autorização especial que permita a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos Estados Unidos e ainda sem a previsão de serem utilizadas localmente”, publicou Pacheco em uma rede social. “Solicitei, nesta sexta-feira, aos Estados Unidos, por meio de ofício enviado à vice-presidente Kamala Harris, pedido de socorro ao Brasil nas ações de combate à pandemia da COVID-19. No ofício, pedi que fosse considerada, pelas autoridades norte-americanas, a eventual concessão de autorização especial que permita a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos Estados Unidos e ainda sem a previsão de serem utilizadas localmente. Esse compartilhamento de estoques, caso autorizado, daria impulso decisivo ao esforço de imunização dos 210 milhões de brasileiros”