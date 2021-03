(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

No segundo dia da vigência das regras de isolamento da onda roxa em Belo Horizonte, o que se viu é que a medida que impede circulação de pessoas entre as 20h e as 5h está sendo cumprida pela população. Com o movimento reduzido pelas medidas de restrição de funcionamento apenas dos setores essenciais, foi possível ver movimento ontem por volta das 18h, com pessoas voltando para casa, com pontos de ônibus cheios e carros. Mas 2h40min depois as ruas estavam completamente vazias, como na Praça Sete (foto), na região Central da cidade. O toque de recolher está previsto para durar por 15 dias, como medida para reduzir os casos e mortes por COVID-19 em Minas.