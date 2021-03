COVID-19: PBH determina advogacia como atividade essencial

(foto: OAB-MG/Reprodução) OAB/MG), a Prefeitura de Belo Horizonte determinou a advocacia como atividade essencial durante o decreto que restringe o funcionamento de estabelecimentos na cidade, nesta terça-feira (16/3).



Conforme anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), desde 6 de março apenas serviços essenciais podem operar durante a pandemia do novo coronavírus na capital mineira. A pedido da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais (), adedeterminou acomo atividade essencial durante o decreto que restringe o funcionamento de estabelecimentos na cidade, nesta terça-feira (16/3).Conforme anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), desde 6 de março apenas serviços essenciais podem operar durante a pandemia do novona capital mineira.

Em nota, a prefeitura informou que nunca suspendeu ou colocou restrições nos serviços relacionados à advocacia, desde que adotadas as regras sanitárias vigentes.





"Durante a última coletiva, no dia 12/3, o prefeito Alexandre Kalil apenas solicitou aos empresários e gestores que priorizem a atuação remota de seus funcionários, em especial para atividades de escritório", informou a PBH.









Com a inclusão dos advogados na lista de atividades essenciais de BH, os escritórios da área estão autorizados a funcionar sem limitação de horário, porém, com adoção das demais medidas de prevenção ao contágio e contenção coronavírus.



No comunicado a OAB/MG ressalta que o trabalho dos profissionais será realizado respeitando todas as normas de restrição e controle de funcionários e clientes.





Durante o protocolo de onda roxa, determinada pelo governador Romeu Zema , a advocacia também é classificada como atividade necessária no estado mineiro. Além do fechamento de serviços não essenciais, a fase mais restritiva do programa “Minas Consciente”, que começa valer a partir desta quarta-feira (17/3), impõe toque de recolher entre às 20h e às 5h todos os dias, retomada das barreiras sanitárias entre estados, proibição de jogos de futebol e maiores fiscalizações da Polícia Militar em casos de descumprimento da medida.