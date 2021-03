Flagrante de superlotação

Usuária da linha 626 gravou video mostrando situação do ônibus que usa para ir ao trabalho, ontem, às 4h30 (foto: Arquivo Pessoal)





Moradora do bairro Mantiqueira, em Venda Nova, gravou vídeo pelo celular mostrando como a linha de ônibus 626, que faz o trajeto Esplendor/Landi, ficou superlotada no horário das 4h30, em que ela pega a condução para seguir até seu local de trabalho. Mesmo com os serviços não essenciais proibidos de funcionar, por decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, o transporte seguiu com superlotação.





No vídeo, a mulher faz uma reclamação: “Hoje é terça-feira, dia 16, e olha que absurdo, olha que absurdo gente”. Na cena, é possível ver pessoas sem máscara, sem distanciamento correto, e alguns passageiros tendo que realizar o trajeto em pé, visto que os assentos estão todos ocupados. Segundo a assessoria de comunicação da BHTrans, a linha 626 – Esplendor/Landi não teve a frota reduzida, após a Prefeitura de BH estabelecer o novo decreto do fechamento de serviços não essenciais novamente. Segundo a empresa, foram feitos ajustes nos horários de acordo com a demanda de passageiros.





A assessoria ainda disse que a linha está realizando os trajetos das 4h às 19h35, e com um turno noturno das 22h às 23h55. No horário de pico das 4h às 7h, os transportes dessa linha estão rodando com intervalo de 6 e 7 minutos entre as viagens. Os intervalos aumentaram no horário das 13h, que não apresentam grande demanda de passageiros. A BHTrans informou que a fiscalização das medidas de prevenção contra a COVID-19 está sendo monitorada constantemente, principalmente nas estações, onde a Guarda Municipal está orientando os passageiros a usar a máscara e álcool em gel nos transportes. A linha 626 – Esplendor/Landi faz o trajeto do bairro até a estação Venda Nova.





Já sobre o uso da máscara, ele é controlado pela BHTrans, mas não dentro dos coletivos. "Nas estações, estamos orientando o uso da máscara. Mas dentro do transporte, durante a viagem, já não temos controle, vai da consciência de cada um usar a máscara." A assessoria complementa. "Se os passageiros virem alguma aglomeração em qualquer linha de ônibus da cidade, podem denunciar no portal da PBH."





Reforço na Grande BH





A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) anunciou, ontem, que firmou um acordo com as empresas concessionárias do transporte coletivo metropolitano. O protocolo emergencial será para readequação dos quadros de horários à demanda real de passageiros das viagens intermunicipais na Grande BH. Segundo a Seinfra, as medidas foram tomadas após todo o estado entrar na onda roxa do plano Minas Consciente. Ficou estabelecido que as empresas terão o prazo de 48 horas para apresentar proposta de aumento de viagens, quando solicitado pela secretaria, e, caso não desenvolvam o plano dentro do prazo, a própria Seinfra determinará o quadro de horários a ser cumprido.





Por outro lado, a secretaria se compromete a analisar os pedidos de redução de horários dentro de 48 horas, podendo admiti-la imediatamente nos casos em que haja queda brusca de demanda. De acordo com a Seinfra, todas as avaliações serão feitas com dados atualizados dos dias anteriores, por causa da dinâmica das decisões governamentais. Para realizar uma reclamação, agora os usuários dos transportes coletivos podem ligar na Ouvidoria-Geral do Estado (OGE-MG) por meio do telefone 162, dígito 9. A solicitação pode ser acompanhada por meio do protocolo gerado no atendimento. A OGE-MG contatará os pontos focais na Seinfra e no DER-MG para o tratamento das demandas.





Além do telefone, os demais canais de atendimento, como o site da OGE e o aplicativo MG app também estão disponíveis. A secretaria reforça que as solicitações de serviços, como criação de linhas e novos horários, serão mantidas no site do DEER-MG e também pelo aplicativo de serviços estaduais MG app. Além disso, o Consórcio Ótimo, que reúne todos os concessionários do transporte metropolitano, continuará recebendo as demandas relativas ao Cartão Ótimo.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra





**Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte