Risco de explosão em carreta causa transtorno em rodovia perto de Itaúna

Por causa do princípio de incêndio na carreta, trânsito na rodovia foi feito no sistema pare e siga (foto: PMRv/Divulgação)

Foi liberado, na tarde desta terça-feira (16/3) o trânsito, no sistema pare e siga, no quilômetro 68 da rodovia MG-431, próximo à Itaúna, Centro-Oeste de Minas. No trecho, uma reta, uma carreta com carga explosiva (nitrato de amônia) pegou fogo e por pouco não foi pelos ares.

O incidente ocorreu no período da manhã. Segundo relato da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fogo teve início no sistema de, vindo atingir parte do tanque.

Os bombeiros de Itaúna foram acionados e conseguiram chegar rapidamente ao local, debelando as chamas. O motorista saiu ileso.



A carreta precisou ser rebocada do local.

Foi necessário o isolamento de uma das pistas, por segurança, com o trânsito sendo feito em apenas uma pista, alternadamente, até que a carreta fosse rebocada.