Lojas furam restrição em BH

%u201CPrefiro morrer de COVID a morrer de fome%u201D, disse Anderson Pereira ao justifica abertura de sua loja no Bairro Padre Eustáquio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



No primeiro dia da ampliação das restrições impostas pela Prefeitura de Belo Horizonte, comerciantes desafiaram ontem o decreto e funcionam com meia por ou mesmo como se não houve restrição. “Prefiro morrer de COVID a morrer de fome". Sob esta justificativa, o comerciante Anderson Pereira, dono de uma loja de roupas no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital, abriu as portas de seu estabelecimento ontem, a despeito do decreto municipal que endureceu as medidas restritivas na cidade.

Desde ontem, até mesmo setores então classificados como essenciais, como a construção civil, estão proibidos de funcionar. O mesmo vale para as escolas idiomas e artes, além dos cultos religiosos. As diretrizes foram anunciadas na sexta-feira pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), diante dos números alarmantes da pandemia: 93,4% das UTIs estão ocupadas e a taxa de transmissão do novo coronavírus (RT) é de 1,28, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura.

“Tem que peitar (o decreto). Não tem jeito. O Kalil vem aqui pagar as minhas contas e botar alimentos dentro da minha casa?", questiona Anderson Pereira, varejista do setor vestuário que atua na Rua Pará de Minas. "Nenhum comerciante vai aceitar isso, não. Eles estão querendo proibir a gente de ir e vir. Kalil, vem aqui, Kalil! Dá uma moral para nós. Paga nossa água. Paga nossa luz. A geladeira lá de casa está vazia. O que você vai fazer para nós, Kalil? Botar a gente dentro de casa, isso não é coisa de homem não, rapaz. Isso é coisa de comunismo!”, desabafa o empresário.

A adesão ao isolamento em toda a região do Padre Eustáquio ontem pela manhã foi baixa. Quem circulou pela localidade encontrou todo tipo de comércio em atividade: depósitos de material de construção, barbearias, lanchonetes, além de lojas de móveis e de decoração. O cenário era semelhante na Avenida Abílio Machado, altura do Bairro Alípio de Melo; e na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Várias empresas inclusive permitiam a entrada de clientes, sem uso de máscaras. Ao notarem a presença da reportagem, alguns lojistas correram para fechar as portas. Outros funcionam com os portões semicerrados para tentar driblar a fiscalização.





Restrições Por força do decreto 17.562, editado por Kalil (PSD), as praças e pistas de caminhadas também estão fechadas desde sábado, a fim de evitar aglomerações. O comércio secundáriro está suspenso desde 6 de março. A Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) pediu ao prefeito para manter os estabelecimentos do setor abertos, mas o município manteve a decisão de permitir apenas o funcionamento no esquema delivery. Desta vez, até o serviço de retirada de pratos no local está proibido.

Esta é a quarta vez que as atividades comerciais são interrompidas na capital mineira. O primeiro decreto foi editado em março de 2020. O segundo, seis meses depois, em junho. O terceiro fechamento ocorreu em janeiro deste ano. Os protocolos atuais entraram em vigência em 6 de março de 2021.

Atividades coletivas em espaços religiosos (missas, cultos). Os espaços, contudo, podem permanecer abertos. O atendimento presencial ao público na Central de Relacionamento BH Resolve também foi interrompido. Os cidadãos deverão acessar o portal de serviços da Prefeitura ou utilizar o aplicativo PBH APP (70 serviços disponíveis) para solicitar suas demandas ou para obter orientações sobre as alternativas criadas pela Prefeitura, nesse momento.