BH prevê vacinas em abril

Agente de saúde manipula a Sputnik: além de BH, Contagem, Betim, Santa Luzia e Pouso Alegre estão na fila por estoque (foto: SAVO PRELEVIC/AFP - 22/2/21)





A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que a prefeitura da capital assinou ontem memorando de intenções para negociar a compra de 4 milhões de doses da Sputnik V. A estimativa é de que elas estejam disponíveis em abril. A vacina é produzida no Centro Gamaleya, na Rússia, e, no Brasil, pelo laboratório da União Química, em Guarulhos (SP).





O prefeito Alexandre Kalil (PSD) havia revelado sobre as conversações na sexta-feira. O total seria o bastante para 2 milhões de cidadãos, a um custo de R$ 200 milhões. Em Minas, avançam as tratativas, além da capital, em Betim, Contagem, Santa Luzia e Pouso Alegre.





A Secretaria de Saúde da capital pondera, no entanto, que a quantidade disponibilizada dependerá da capacidade de produção e entrega. O valor de cada unidade é de até US$ 10.





A falta de clareza na aquisição dos imunizantes pelo governo federal e a medida provisória que permite que estados e municípios façam a aquisição por conta própria levaram as prefeituras a negociar a compra direta da opção russa.





Ao mesmo tempo em que as prefeituras veem na vacina a possibilidade de proteger um número maior de pessoas, temem a concorrência. O prefeito de Santa Luzia, Christiano Xavier, afirmou que o município dispõe de recurso para a compra, mas reitera que a entrega depende da disponibilidade de estoque.





No município da Grande BH, a prefeitura apresentou proposta para a compra de 400 mil doses da Sputnik V. “Será analisada a disponibilidade de reserva para entregas, já que há uma corrida e municípios grandes e de todo o Brasil participam da corrida.” Com essa reserva, Santa Luzia pretende imunizar 200 mil pessoas.





O prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PSD), anunciou na quinta-feira que o município está adquirindo 1,2 milhão de doses. A expectativa da administração municipal é imunizar 600 mil pessoas – as que residem em Betim e também a população flutuante, já que a cidade é reconhecida como um importante polo industrial.





Já Contagem pretende adquirir 1,3 milhão de doses, conforme anunciou a prefeita Marília Campos (PT) em redes sociais, no sábado. As tratativas estão sendo realizadas com o consulado da Rússia.





Ao lado do presidente da farmacêutica União Química, Fernando de Castro Marques, o prefeito de Pouso Alegre, no Sul de Minas, Rafael Simões (DEM), afirmou que a cidade e municípios da microrregião receberão cerca de 400 mil doses da vacina russa.





O Ministério da Saúde também vai comprar doses da Sputnik V. Na sexta-feira, a pasta anunciou que assinou o contrato para compra de 10 milhões de doses do imunizante.





Na corrida pela vacina russa, entra também o próprio município de Guarulhos (SP), onde o imunizante será envasado, que anunciou R$ 12 milhões para compra de doses.





CONSÓRCIO





Formado por seus nove estados, o Consórcio do Nordeste informou a intenção de adquirir 37 milhões de doses. Ao mesmo tempo, na sexta-feira (12/3), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), fechou o contrato com o Fundo Soberano Russo para que o estado possa comprar 9,7 milhões de doses da Sputnik V. De acordo com o governo baiano, o primeiro lote do imunizante chega em abril e as vacinas poderão ser aplicadas na população imediatamente.





No sábado, o prefeito de Macapá, capital do Amapá, Dr. Furlan, e o senador Randolfe Rodrigues (Rede) anunciaram a formalização do pedido de compra de 119 mil doses da vacina contra a COVID-19. O investimento será de R$ 6 milhões para compra da Sputnik V. Vinte e três por cento da população macapaense seria vacinada





O prefeito de Maricá, no estado do Rio, Fabiano Horta (PT), anunciou na quinta-feira ter fechado acordo com a Rússia para a aquisição imediata de 400 mil doses.





AS ENCOMENDAS

Belo Horizonte

4 milhões





Contagem

1,3 milhão





Betim

1,2 milhão





Santa Luzia

400 mil





Pouso Alegre

400 mil





Guarulhos-SP

214,3 mil





Macapá-AP

119 mil





Maricá-RJ

400 mil





Consórcio do Nordeste

37 milhões de doses





Bahia

9,7 milhões