Vacinas do Nordeste vão para todo o país

Em encontro virtual com o ministro Eduardo Pazuello, governadores confirmaram o acordo (foto: Mauro Pimentel/AFP %u2013 17/1/21)





Os governadores do Nordeste anunciaram ontem a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V contra a COVID-19. Após reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ficou decidido que as vacinas integrarão o Plano Nacional de Imunização do governo federal. Com isso, as doses da vacina russa, negociadas pelos nove estados do Nordeste, o Consórcio Nordeste, devem ser distribuídas para todo o país. A informação foi confirmada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), presidente do consórcio.





“Aqui nós também tratamos com o Ministério da Saúde e a Advocacia-Geral da União dos termos para que a gente mantenha um regramento em que se tenha vacina para todo o Brasil, e assim foi acertado com a Procuradoria dos estados, equipe jurídica do Ministério e Advocacia-Geral da União para até segunda-feira (amanhã) trabalharem as condições de um contrato em que o Ministério entre como interveniente e garanta que os 37 milhões de doses a partir de abril serão para todo o Brasil", declarou o governador.





Ainda segundo o governador, a previsão é de que as vacinas sejam entregues entre abril e julho. “As nossas procuradorias estão analisando o contrato para a assinatura na semana que vem.” Com a aquisição dessas doses, de acordo com Wellington, o Brasil conseguirá atingir a meta de 50 milhões de pessoas vacinadas. “Com isso, teremos condições de ter 20 milhões de brasileiros vacinados agora em março. Todo o esforço vai na direção para chegar no mês de abril com 50 milhões de pessoas vacinadas”, projetou o governador do Piauí





A vacina russa desenvolvida pelo Centro Gamaleya ainda espera aprovação da Anvisa. Os governadores do Nordeste, porém, se apoiam na lei, sancionada nesta semana, que autoriza estados e municípios a importar vacinas aprovadas por autoridades de outros países e blocos como Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Argentina.





A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, elogiou o espírito colaborativo entre o Consórcio Nordeste e o Ministério da Saúde. "Mais uma luz se abriu hoje na luta por mais vacinas. Caberá à União fazer toda a logística de distribuição, armazenamento, transporte e entrega dessas vacinas aos estados", destacou. O governador da Bahia, Rui Costa (PT), disse que 2 milhões de doses devem ser entregues em abril.





“Essas vacinas vão compor o Plano Nacional de Imunização. Tivemos uma reunião com o ministro para ver como se dará essa formalidade jurídica. Os assessores vão conversar para que a gente possa encontrar o formato jurídico. Mas, o fato é que finalizamos a compra: 2 milhões de doses serão entregues agora em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões no mês de junho e 20 milhões no mês de julho”, confirmou o governador da Bahia, Rui Costa (PT).





O Ministério da Saúde já assinou um contrato para receber 10 milhões de doses Sputnik V, que serão importadas da Rússia pelo laboratório brasileiro União Química. A expectativa é de que as primeiras 400 mil doses cheguem ao país em abril. Na reunião de ontem, Pazuello também anunciou um novo cronograma com entregas semanais aos estados dos imunizantes já em uso no Brasil: a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e a vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz.





Olho no calendário

Cronograma de compra e entrega de vacinas





Vacinas contratadas Até 31/3 Até 30/4 Até 31/5 Até 30/6 Até 31/7





Fiocruz – AstraZeneca-Oxford/IND 2 milhões 2 milhões 2 milhões 2 milhões

Fiocruz – AstraZeneca-Oxford/BRA (1) 3,8 milhões 30 milhões 25 milhões 25 milhões 16,6 milhões

Butantan – Sinovac/BRA (2) 23,3 milhões 15.779.258 6.032.258 6.032.258 13.548.387





Fonte: Ministério da Saúde