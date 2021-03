Anvisa dá registro à Oxford/AstraZeneca

Com aval definitivo da agência, imunizante poderá ser fabricado na Fiocruz (foto: Martin Bureau/AFP)





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou ontem o registro da vacina de Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A decisão permite a entrega do produto que tem etapa de fabricação no país. Antes, a Anvisa já havia autorizado o uso emergencial do mesmo produto, mas fabricado pelo Instituto Serum, da Índia. O registro não permite a venda ao setor privado, pois a Fiocruz tem apenas o Sistema Único de Saúde (SUS) e organismos multilaterais como clientes. A Fiocruz espera entregar cerca de 222 milhões de doses neste ano, sendo 112 milhões até julho. Neste mês, a ideia é distribuir 3,8 milhões de doses.





A Anvisa também anunciou ontem o registro do primeiro medicamento que terá em bula a recomendação para o tratamento da COVID-19, o antiviral remdesivir. De acordo com o gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, apesar de haver muita discussão sobre o uso do medicamento, a decisão foi tomada com base em “qualidade, segurança e eficácia”. O medicamento aprovado é indicado em casos mais graves da doença, nos quais os pacientes se encontram hospitalizados e entubados.





A Fiocruz informou ontem que este mês receberá da farmacêutica AstraZeneca o dobro do número de lotes de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) inicialmente previstos para este mês. Ao longo de março serão enviados da China quatro lotes de 256 litros cada, com quantidade de insumo suficiente para a produção de 30 milhões de doses de vacina. Com isso, a produção de vacinas na Fiocruz estará garantida até o fim de maio, segundo a instituição.





Uma remessa programada para chegar ao Brasil hoje não havia sido liberada por conta da emissão da licença de exportação pelas autoridades chinesas e a conclusão dos procedimentos alfandegários. Ao tomar conhecimento da situação, a Fiocruz comunicou ao Ministério da Saúde, que, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, interveio junto às autoridades chinesas para liberar o embarque do IFA ao Brasil, conforme a Fiocruz informou em nota.





Após a obtenção da licença emitida pelas autoridades chinesas para exportação, na manhã de ontem, a AstraZeneca anunciou o adiantamento de dois lotes, totalizando o envio de quatro lotes em março, segundo a Fiocruz.





Eficácia





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou que a vacina da Oxford/AstraZeneca apresentou 64,2% de eficácia contra a COVID-19 nos estudos clínicos realizados no Brasil. Segundo apresentação ontem, a eficácia do imunizante em prevenir diferentes manifestações da doença varia entre 30,6% e 81,5%. DE acordo com os dados, a eficácia da vacina em indivídulos com comorbidades foi de 73,4%. Já em indivíduos com mais de 65 anos, o estudo mostrou dados limitados e, portanto, há incerteza sobre a eficácia em idosos. No entanto, estudos pós-autorização indicaram boa efetividade na população.





As incertezas sobre a eficácia também estão relacionadas na atuação do imunizante a longo prazo, durante o intervalo de doses, com dose única, em formas graves, em populações especiais (crianças, adolescentes, gestantes e indivíduos imunossuprimidos) e no combate contra as novas cepas do coronavírus. Segundo Gustavo Mendes, as dúvidas só serão sanadas a longo prazo. “Estamos empenhados em levantar esses dados para ter as respostas”, afirmou.





Aval da OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou ontem que acrescentou a vacina desenvolvida pela Janssen, braço da Johnson&Johnson, na sua relação de imunizantes “seguros e eficazes” contra a COVID-19. A OMS listou a vacina para uso emergencial em todos os países que participam da iniciativa Covax para distribuição, após a Agência de Medicamentos Europeia (EMA, na sigla em inglês) ter dado na quinta-feira seu aval ao produto. A OMS lembra que a vacina da Janssen é a primeira dessa lista a ter aplicação em apenas uma única dose, “o que deve facilitar a logística de vacinação em todos os países”. Também nota que os dados clínicos abrangentes, compartilhados pela empresa, mostram que a vacina é também eficaz em populações mais idosas.