COVID-19: Hospital de BH anuncia contratação urgente de médicos

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) coronavírus em Belo Horizonte, o Hospital Infantil São Camilo Unimed-BH está recorrendo a novas contratações para atuar em leitos de pacientes com COVID-19. A rede particular conta com 94% de ocupação, beirando a capacidade máxima. Apesar disso, não há internações de crianças ou adolescentes com confirmação da doença, segundo a empresa. Com o avanço do novoem Belo Horizonte, oUnimed-BH está recorrendo a novaspara atuar em leitos de pacientes com COVID-19. A rede particular conta com 94% de ocupação, beirando a capacidade máxima. Apesar disso, não há internações de crianças ou adolescentes com confirmação da doença, segundo a empresa.





Por isso, medidas estão sendo tomadas tanto pela rede pública de saúde, como a particular. Vagas para profissionais da saúde estão sendo abertas na Unimed-BH para auxiliar no tratamento de pacientes com o novo coronavírus.





“As vagas em aberto são para atuação nos leitos destinados para internação clínica de pacientes adultos com suspeita ou confirmação da COVID-19. Essa é uma das medidas da Unimed-BH para ampliação e adequação de leitos durante a pandemia, destinando uma área isolada do hospital para atendimento a esses pacientes”, esclareceu a Unimed.





Além das novas contratações, a rede particular tem tomado outras medidas para evitar o aumento de transmissão do vírus, como suspender cirurgias eletivas. As únicas que permanecem em funcionamento são os casos de doenças cardiovasculares e oncológicas.





Confira a nota enviada ao Estado de Minas:





“Estamos vivendo um dos piores momentos da pandemia da COVID-19 no Brasil. A Unimed-BH como empresa de saúde com atuação em Belo Horizonte e região metropolitana, com mais de 1,3 milhão de clientes, tem se posicionado ativamente no enfrentamento à doença. Estamos acompanhando diariamente os dados epidemiológicos e o agravamento da situação pelo Brasil. O cenário também é crítico em várias regiões de Minas Gerais, com hospitais com 100% de ocupação de leitos. A adoção do fechamento do comércio e toque de recolher em diversos municípios da região metropolitana são um reflexo da gravidade do momento.





Diante desse cenário, a Unimed-BH tem tomado medidas emergenciais com o objetivo de priorizar a vida e evitar que falte recursos. A Cooperativa informa que, nos últimos dias, a taxa de ocupação em sua rede própria está superior a 94% nos leitos de UTI destinados a pacientes com suspeita ou confirmação da COVID-19.





Conheça as medidas que estão sendo adotadas pela Unimed-BH:





• Desde o dia 08 de março a Cooperativa suspendeu as cirurgias eletivas em sua rede própria e rede prestadora (cirurgias de urgência e as para tratamento de doenças cardiovasculares e oncológicas estão mantidas).





• Ainda no mês de março, a Cooperativa vai reabrir o Hospital Unimed Betim (unidade Centro). Serão abertos novos leitos de internação que serão destinados exclusivamente aos pacientes diagnosticados com a doença.





• Em abril, será aberta uma nova unidade de pronto atendimento no Centro de Promoção da Saúde – Unidade Pedro I.





• Contratação imediata de profissionais para a linha de frente: atualmente são mais de 170 vagas abertas.





• Criação de novos leitos de UTI respiratória no Hospital Unimed - Unidade Betim e Hospital Unimed - Unidade Contorno.





• Adequação de leitos para internação clínica de pacientes adultos com suspeita ou confirmação da COVID-19 no Hospital Infantil São Camilo Unimed.





• Criação de um serviço de pronto-consulta para as pequenas urgências clínicas nos Centros de Promoção da Saúde unidades Santa Efigênia e Pedro I, com funcionamento durante 7 dias por semana das 9h às 21h.





• Desde o início da pandemia, a Cooperativa oferece aos seus clientes o serviço de Consulta On-line Coronavírus, que já realizou 245 mil consultas on-line desde março de 2020, e o telemonitoramento de pacientes com suspeita e confirmação da COVID-19.





É importante ressaltar que, além de sua estrutura própria, a Unimed-BH conta também com a maior rede de hospitais credenciados da região para atender aos seus pacientes.





A cooperativa reforça o alerta para a importância do envolvimento de toda a população no combate à COVID-19 e tem orientado permanentemente sobre a necessidade de manter as medidas de prevenção, especialmente o isolamento social e o uso de máscaras. Medidas recomendadas mesmo para quem já teve confirmação da doença ou tenha sido vacinado.”