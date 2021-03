Países suspendem AstraZeneca

Especialistas explicam que é comum esse tipo observação com o aumento da vacinação, mas pedem cautela até a apuração dos casos (foto: Joel Saget/AFP)





Temores sobre efeitos adversos graves em pessoas vacinadas com o imunizante contra a COVID-19 produzido pela Oxford/AstraZeneca levaram à suspensão cautelar da aplicação do produto em países europeus. Dinamarca, Áustria, Estônia, Lituânia, Letônia, Luxemburgo e Itália paralisaram os planos de vacinação específicos com o fármaco do laboratório por suspeitas de que levaria à formação de coágulos no sangue. A medida é para concluir se realmente acontece a relação da vacina com tais efeitos colaterais.





A Islândia anunciou decisão semelhante, alegando o princípio da precaução e, na Noruega, autoridades sanitárias também seguiram, ontem, a determinação. A pausa seria para ter informações mais precisas. Segundo um alto funcionário do Instituto Nacional de Saúde Pública da Noruega, Geir Bukholm, em entrevista coletiva, até agora não foi estabelecido nenhum vínculo entre a vacina do laboratório e a trombose, incluída como uma das consequências mortais, constatada na Dinamarca, ao mesmo passo em que o governo britânico também afirmou que a vacina é “segura e eficaz”.





Na Dinamarca, a suspensão se dá “depois dos informes de casos graves de formação de coágulos de sangue em pessoas que foram vacinadas com a vacina contra COVID-19 da Oxford/AstraZeneca", anunciou a Agência Nacional de Saúde, acrescentando que, “por enquanto, não se pode concluir que tenha uma relação entre a vacina e os coágulos de sangue”. A Oxford/AstraZeneca, que desenvolveu a vacina junto com a Universidade de Oxford, por sua vez, defendeu a segurança do produto. “A segurança da vacina foi estudada profundamente em testes clínicos de fase 3 e os dados (...) confirmam que, no geral, a vacina foi bem tolerada”, disse um porta-voz do grupo.





A Itália decidiu suspender o uso de um lote de vacinas anticovid da AstraZeneca como medida de precaução, por medo de coágulos sanguíneos detectados em vários países europeus, informou a Agência Italiana de Medicamentos (Aifa), ontem. Na segunda-feira, a Áustria informou que parou de administrar um lote de imunizantes produzidos pelo laboratório anglo-sueco, o que aconteceu depois da morte de uma enfermeira de 49 anos que sucumbiu a “graves distúrbios de sangramento”, dias depois de ser vacinada.





Aplicação A vacina contra o coronavírus da AstraZeneca pode ser usada enquanto se investigam casos de coágulos que levaram a uma trombose, afirmou ontem a Agência Europeia de Medicamentos (EMA). “A posição do comitê de segurança da EMA (...) é que os benefícios continuam superando os riscos e a vacina pode continuar sendo administrada enquanto a investigação de casos de eventos tromboembólicos está em curso”, disse a EMA, horas depois de Noruega, Dinamarca e Islândia anunciarem a suspensão preventiva do imunizante. A agência indicou que, de acordo com suas informações, a decisão dinamarquesa “foi tomada por precaução”.





Investigação preliminar da EMA destacou que não havia relação entre a vacina da Oxford/AstraZeneca e a morte na Áustria. Até 9 de março, 22 casos de trombose foram notificados em um universo de mais de três milhões de pessoas vacinadas no Espaço Econômico Europeu, de acordo com a EMA, que também afirmou, ontem, que não há provas até agora de que as vacinas contra a COVID-19 causem mais coagulação do sangue nas pessoas beneficiadas. “A informação disponível até a data indica que o número de tromboembolismo em indivíduos vacinados não é maior que o observado na população geral”, disse a agência em comunicado.





Cautela





O assunto começa a repercutir pelo mundo. O médico infectologista Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), pede cautela quanto ao tema. Ele explica que, quando começam os planos de vacinação em massa, a chamada fase 4, aparecem questões que não poderiam antes ser observadas nos estudos de fase 3, quando os imunizantes são aplicados em um número restrito de pessoas. “Os eventos adversos em relação às vacinas sempre acontecem e isso é esperado. Muitas vezes, são descobertos apenas quando o número de pessoas que receberam é grande, incluindo quem já tem algum tipo de doença ou predisposições genéticas. É importante aferir se acontece em um tipo específico de população, ou se ocorre em comum com várias pessoas", explica.





O especialista lembra que o que vem acontecendo nos países da Escandinávia em relação ao imunizante da AstraZeneca não foi relatado no Reino Unido, por exemplo, onde boa parte dos habitantes também recebeu a vacina. “São efeitos descobertos depois que a vacinação se expande. Há que se observar daqui pra frente. Nos Estados Unidos, por exemplo, para a vacina da Pfizer, ficou constatado que pessoas alérgicas devem evitar a aplicação. No caso da AstraZeneca, é preciso esperar como a empresa vai se pronunciar. Há que se ter cautela, principalmente para não gerar pânico, já que estamos lutando pelas vacinas. Cabe à farmacêutica investigar, junto às autoridades sanitárias nesses países, se existe mesmo essa relação", analisa.





Transtornos

Para José Geraldo Leite Ribeiro, epidemiologista do Hermes Pardini e professor da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh), especializado na área de prevenção e vacinas, a decisão por suspender a vacinação e investigar a situação é compreensível, ainda que, em sua opinião, não há relação direta entre o imunizante e os problemas com a coagulação do sangue.





Ele explica que, muitas vezes, são transtornos que naturalmente aconteceriam, independentemente da vacina, principalmente em se tratando de pessoas do grupo de risco, como os idosos, entre outros, e, por isso, surge a suposição sobre causa e efeito. “Quando se vacinam milhares de pessoas ao mesmo tempo, é comum fazer essa relação, mas não acredito que ela exista. Muitas vezes, a pessoa já apresentaria o transtorno, mas, como foi antes vacinada, acaba acontecendo essa associação. É o que chamamos relação temporal, algo que acontece no período após a aplicação da vacina. Pode ser a coagulação, como nesse caso, um AVC, um infarto. Idosos, por exemplo, adoecem naturalmente", esclarece.





José Geraldo acredita que, por se tratar de uma doença nova e uma vacina nova, a postura das autoridades de saúde nas regiões em questão está correta, principalmente porque são nações não muito habituadas com grandes campanhas de vacinação, como acontece no Brasil. “São problemas que acabam sendo atribuídos à vacina, e isso é razoavelmente comum. Mas, depois, com a devida investigação, isso é descartado. O importante é que esses países retomem rapidamente os processos de imunização, já que a doença continua se espalhando”, pondera.





Enquanto isso...





...UE autoriza vacina da Johnson&Johnson





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou ontem que a instituição autorizou a aplicação da vacina desenvolvida pelo laboratório Johnson&Johnson contra a COVID-19. O laboratório norte-americano afirmou em comunicado que as primeiras doses devem chegar à UE “depois de meados de abril”. Pouco antes, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) havia aprovado a vacina Johnson&Johnson, a quarta autorizada na UE, depois dos imunizantes da Pfizer, BioNTech, AstraZeneca e Moderna. “Esta é a primeira vacina que pode ser usada com uma só dose”, disse Emer Cooke, diretora-executiva da agência, com sede em Amsterdã, em comunicado. A decisão representa um impulso para o lento programa de vacinação na UE. A vacina previne a COVID-19 nos casos moderados a graves em 66,1% depois de 28 dias da aplicação da injeção, mas aumenta para 85,4% se considerada apenas a versão grave da doença.