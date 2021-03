Corpo de vítima que caiu no Rio das Velhas após capotagem é encontrado

Na busca pelo corpo de homem desaparecido desde terça-feira, bombeiros encontram outro corpo no Rio das Velhas (foto: CBMMG)

Ainda não foi encontrado o corpo do homem, pai da motorista que dirigia o veículo que capotou na rodovia MG-20, próximo a Santa Luzia, e caiu no Rio das Velhas, na última terça-feira. No entanto, na tarde desta quinta-feira (11/3), os bombeiros resgataram um outro corpo, supostamente da mulher, em adiantado estado de decomposição.

Os bombeiros iniciaram os trabalhos do segundo dia de buscas por volta de 6h. Já no final da tarde desta quinta, os bombeiros se preparavam para encerrar mais um dia de buscas, quando depararam com o corpo.

O corpo estava no fundo do rio e, por estar bastante decomposto, não foi possível precisar o sexo. Os militares, no entanto, suspeitam que seja de uma

A perícia e o rabecão, da Polícia Civil, estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o IML. O caso foi encaminhado para a delegacia de Santa Luzia, que tentará identificar de quem seria o corpo encontrado. Os policiais pesquisam nos arquivos de desaparecidos, que pode dar a pista para a identificação.

As buscas pelo homem desaparecido, que estava com a filha, no momento do acidente, serão reiniciadas na manhã desta sexta-feira.