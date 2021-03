COVID-19: Sete Lagoas sofre com falta de leitos e amparo do governo

Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato, em Sete Lagoas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Sem leitos e sem amparo do governo. Essa é a situação encontrada pelos moradores de Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais. Como se não bastasse o aumento de casos na cidade e a falta de leitos para pacientes com COVID-19, autoridades municipais também encontram dificuldade de acesso a recursos do Estado. O município sofre com a falta de equipamentos para manter um leito em funcionamento, como respiradores, sedativos e antibióticos para o tratamento nas internações. Sem leitos e sem amparo do governo. Essa é a situação encontrada pelos moradores de, Região Central de Minas Gerais. Como se não bastasse o aumento de casos na cidade e a falta de leitos para pacientes com COVID-19, autoridades municipais também encontram dificuldade de acesso a recursos do Estado. O município sofre com a falta de equipamentos para manter um leito em funcionamento, como respiradores, sedativos e antibióticos para o tratamento nas internações.









“Estamos com quadro grave na cidade. Ampliamos cinco leitos recentemente, que estavam desativados, e todos eles já estão ocupados. Agora nossa alternativa é direcionar pacientes para outras cidades. Comunicamos e solicitamos amparo do estado sobre esta situação, mas ainda estamos aguardando algum posicionamento. Enquanto esperamos a resposta, estamos tentando arrumar alguma condição de ampliar essa rede”, lamentou.

Secretário Municipal da Saúde de Sete Lagoas, Flávio Pimenta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Flávio também ressaltou sua preocupação com a falta de equipamentos para tratar os pacientes. “O aparelhamento é um outro problema, porque estamos tendo falta de medicações, insumos e isso tudo acaba tendo um impacto muito grande. Tentamos de todas as maneiras tentar adquirir e ampliar essa assistência, mas está muito complicado neste momento”, afirmou. Segundo o secretário, os antibióticos, sedativos, respiradores e monitores de CTI são os principais equipamentos que a secretaria tem enfrentado dificuldades de adquirir. "Toda composição de um leito para o paciente fica comprometida. É muito dinâmico, a gente repõe um e falta outro", completou.





O secretário informou ainda que as demais cidades da microrregião de Sete Lagoas, composta por outros 19 municípios, prestam suporte, mas ainda é muito fraco. “Deveria ter 28 leitos de enfermaria em Paraopeba e nunca foi feito. A cidade ficou aguardando recurso do governo e eles não efetivaram. Caetanópolis teve um suporte razoável, mas ainda é fraco frente à demanda que todas estas cidades apresentam”, afirmou.



“O Ministério Público Estadual (MPE) desabilitou leitos por ter identificado que não havia ocupação. Hoje, estamos sem nenhum”, informou.





Quem sofre com todo este despreparo são os familiares de pacientes internados com COVID-19. Tânia de Aguiar, 63 anos, chegou ao Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato, na terça-feira (9/3), com sintomas do novo coronavírus. Um dia depois, teve 80% do pulmão comprometido, sendo necessário um leito de UTI, mas não tinha.





Nesta quinta-feira (11/3), segundo o filho de Tânia, Pedro de Aguiar, 33 anos, o hospital improvisou um leito de UTI dentro dos disponíveis na enfermaria para que a mãe pudesse ser intubada.



“A médica disse que ela está muito fragilizada e não ia aguentar um deslocamento, por isso tiveram que montar essa estrutura improvisada”, afirmou, preocupado com a situação da mãe.





E ela não é a única, a cada dia aumenta mais o número de casos e mortes na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, divulgado nessa quarta-feira (10/3) pela prefeitura, Sete Lagoas tem 11.747 casos positivos para COVID-19, sendo 154 deles dentro do período de 24 horas. Outras 200 mortes foram registradas em decorrência de complicações da doença desde o início da pandemia.

Lagoa Paulino, em Sete Lagoas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Microrregião decide permanecer na onda vermelha

Sete Lagoas é uma microrregião do estado que engloba outras 19 cidades: Matozinhos, Paraopeba, Jaboticatubas, Papagaios, Caetanópolis, Prudente de Morais, Capim Branco, Cordisburgo, Maravilhas, Baldim, Santana de Pirapama, Inhaúma, Jequitibá, Pequi, Funilândia, Santana do Riacho, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Araçaí.





Todas estas cidades, juntas, avançaram para a onda amarela do programa “Minas Consciente” na última quinta-feira (4/3), mas sem motivos para comemorar. O avanço não significou que o município estava reduzindo índices de contaminação e internação por COVID-19.



Pensando nisso, o secretário municipal de saúde, prefeitos e demais autoridades decidiram permanecer na onda vermelha.





Sete Lagoas adotou ainda restrições mais rigorosas, da fase roxa, que inclui toque de recolher. O decreto, publicado na segunda-feira (8/3), fecha todo comércio e proíbe circulação de pessoas entre 20h e 5h. Segundo o prefeito Duílio de Castro (Patriotas), a medida foi tomada para evitar aglomeração, principalmente em bares e restaurantes.

“Vamos trancar a cidade para evitar de tomarmos medidas mais sérias. Antes [a doença], estava longe. Agora, chegou perto de nós. Não há outro caminho senão tomar medidas mais restritivas. A partir das 20h, os bares e restaurantes deverão estar fechados, nem delivery poderá funcionar. Porque se não for assim, não tem sentido. As pessoas vão continuar circulando nas ruas depois deste horário”, analisou o prefeito.





Confira o que é autorizado na onda vermelha