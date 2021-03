Entidades do comércio cobram da PBH dez medidas para combater a COVID-19

Desde 6 março, comércio de Belo Horizonte permance fechado para conter a transmissão do COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) coronavírus em Belo Horizonte, 18 entidades representativas de diversas atividades econômicas da capital encaminharam à PBH, nesta quarta-feira (10/3), um documento solicitando a aplicação de dez medidas, além do fechamento do comércio, que poderão ajudar no controle da transmissão do COVID-19 entre os belo-horizontinos. Com o avanço do novoem, 18 entidades representativas de diversas atividades econômicas da capital encaminharam à, nesta quarta-feira (10/3), um documento solicitando a aplicação de dez medidas, além do fechamento do, que poderão ajudar no controle da transmissão doentre os belo-horizontinos.





Dentre os dez pleitos pontuados pelas entidades, estão a abertura de mais leitos destinados a pacientes com COVID-19, maiores fiscalizações de festas e outros eventos com aglomerações e novas logísticas para garantir a vacinação da população de forma mais rápida. Confira:





Ampliação do número de leitos

Intensificação da fiscalização

Realização de campanhas de conscientização

Exigir das empresas de transporte coletivo mais ônibus

Esforços para garantir mais agilidade na vacinação

Conexão com a região metropolitana

Diálogo com o governo do Estado

Previsibilidade

Apoio efetivo às empresas e diálogo com a sociedade civil organizada.





Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e as demais instituições que assinam o documento, o objetivo com as medidas propostas não é somente fazer críticas, 'a intenção é novamente despertar a prefeitura para o fato de que a pandemia precisa ser enfrentada com diálogo e união de forças e de esforços. Mesmo com a chegada da vacina ainda não é possível vislumbrar o fim da pandemia. Hoje vivemos em um mundo de incertezas. Ninguém pode se considerar o dono da verdade'.





Agravamento de casos em BH





epidemiológico e assistencial da prefeitura desta terça-feira (9/3), o índice subiu de 1,15 para 1,16. Após queda na taxa de transmissões do coronavírus por infectado em Belo Horizonte, o número voltou a crescer . Segundo boletime assistencial da prefeitura desta terça-feira (9/3), o índice subiu de 1,15 para 1,16.





O aumento na taxa de ocupação de leitos destinados para atender os infectados com o coronavírus na capital também preocupa. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, leitos de UTI ocupados por pacientes de COVID-19 do SUS está em 86,2%, no leitos de enfermaria o número chega a 75,3% até agora.