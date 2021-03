Viaduto Oeste do Complexo da Lagoinha recebe manutenção nesta quarta (10/3)

Desvios no trânsito por causa da manutenção no Viaduto Oeste do Complexo da Lagoinha (foto: Leandro Couri/EM/ D.A Press) Viaduto Oeste do Complexo da Lagoinha, que dá acesso às Avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado, saindo da Avenida do Contorno, receberá manutenção das suas muretas centrais. As obras começam nesta quarta- feira (10/3), e o viaduto terá algumas faixas interditadas. A previsão é de que os reparos durem até dois meses.



06:00 - 06/10/2018 Após três anos de intervenções, motorista volta a conviver com obras no Complexo da Lagoinha faixas. Para diminuir o risco de acidentes com a redução de parte da via, os dois acessos da Avenida Antônio Carlos para o viaduto oeste também serão interditados.



A BHTrans, disponibilizou as rotas de desvio:

DESVIO ANTÔNIO CARLOS - O trânsito da Avenida Antônio Carlos pode acessar o Viaduto Sarah Kubitschek, manter-se à direita e acessar Avenida Olegário Maciel, Rua dos Tupis, Rua Mato Grosso, manter-se à esquerda na Avenida do Contorno (sentido Praça da Estação), pegar o retorno no cruzamento com Rua Rio Grande do Sul, Avenida do Contorno (sentido Teresa Cristina). Outra opção é pelo Viaduto Leste, Avenida do Contorno (sentido Praça da Estação), acessando Rua da Bahia, Rua dos Guaicurus, Rua Espírito Santo e Avenida do Contorno (sentido Teresa Cristina).

DESVIO CRISTIANO MACHADO – Acesse o Viaduto Leste, Avenida do Contorno (sentido Praça da Estação), acessando Rua da Bahia, Rua dos Guaicurus, Rua Espírito Santo e Avenida do Contorno (sentido Teresa Cristina).

A Assessoria de Comunicação da BHTrans informou que 'na primeira semana, os motoristas podem enfrentar engarrafamentos na via em horários de pico, por causa do afunilamento das faixas. Este processo pode durar até os condutores se acostumarem a pegar o desvio, sem seguir sentido o viaduto em obras.'



A BHTrans ressaltou que 'os aplicativos Waze e Google Maps já estão atualizados para indicar as novas rotas possíveis e sem trânsito.'



A PBH informou que a manutenção do viaduto será supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e o investimento é de aproximadamente R$100 mil.



Segundo o Superintendente da Sudecap Henrique Castilho, 'desde o ano passado, a Sudecap vem executando a manutenção de pontes, viadutos, passarelas e trincheiras, em um contrato que prevê aumentar a segurança e a durabilidade dessas estruturas da construção civil.'



Castilho complementa dizendo que 'já fizemos a manutenção dos túneis da Lagoinha, dos dois viadutos próximos ao Hospital Risoleta Neves, do viaduto perto do Cemitério da Paz que dá acesso às Avenidas Américo Vespúcio e Carlos Luz, e também do viaduto da Avenida Olinto Meireles, no Barreiro; além da ponte do Sanatório e da passarela da rua Januária até a rua Célio de Castro.'



De acordo com a prefeitura, no atual momento estão sendo feitas manutenções da passarela do Bairro Betânia, do viaduto da Avenida Silva Lobo com Avenida Amazonas, da trincheira Horácio de Miranda próximo à Avenida Pedro II, e em fase final de acabamento, da passarela da Rua Caetés.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra