Onda roxa: governo de MG avalia ampliação para região do Triângulo e Norte

Araxá é uma das cidades no Triângulo Sul de MG que podem ser incluídas na onda roxa (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) onda roxa do programa “Minas Consciente - retomando a economia do jeito certo”, lançado pelo governo de Minas Gerais, deve ser ampliada no estado.



De início, apenas a região norte do Triângulo e a Região Noroeste aderiram à fase mais restritiva, onde ficam cidades como Uberlândia, Patrocínio e Patos de Minas.



Esta nova atualização da iniciativa ocorre após o avanço da pandemia no estado, sobretudo no interior. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com maior número de casos confirmados para a COVID-19, segundo o Painel Coronavírus, do Ministério da Saúde, com 908.869 pessoas positivas para a doença. Os mineiros ficam atrás apenas de São Paulo.