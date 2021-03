ERRO EM FAIXA VIRALIZA

(foto: Instagran/Reprodução)





O bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, amanheceu ontem com uma faixa de protesto (foto) contra o fechamento das escolas na capital. O curioso, que chamou a atenção e viralizou nas redes sociais, é que foi escrita em inglês, mas com erros. Na faixa se lê: “Belo Horizonte, the city that closed schools end made children sick. 1 years without schools”. No entanto, “end” e “1 years” estão escritos de maneira incorreta, o que fez com que a imagem viralizasse nas redes sociais. Numa tradução correta para o português, é possível entender o que os autores da faixa tentaram dizer: “Belo Horizonte, a cidade que fecha escolas e faz as crianças doentes. Um ano sem escola”. Mas, se formos traduzir da maneira que foi escrita, a frase ficaria assim: “Belo Horizonte, a cidade aquela fecha escolas ‘fim’ faz crianças doentes. 1 anos sem escolas”.