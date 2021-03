Kalil: ''Temos quatro crianças internadas em BH com COVID-19''

Kalil se mostrou preocupado com a faixa etária dos internados com COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira (5/3) mostra um dado preocupante: Belo Horizonte tem quatro crianças internadas em enfermarias com COVID-19.





Em entrevista coletiva na sede da prefeitura, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) se mostrou apreensivo com os últimos dados do município no enfrentamento à pandemia.





“Hoje temos quatro crianças internadas com COVID-19. Não estamos mais falando de jovens de 40 anos, 30 ou 35 não. São crianças internadas. Nós mudamos de patamar. A morte de 95, 98 ou 99, por mais que doa na família, não é a morte de 40, de 30, de 3 ou de 2 anos”, disse o prefeito, ao anunciar o fechamento das atividades não-essenciais a partir deste sábado (6/3).

A razão da nova medida se deve ao fato de BH chegar a 81% de ocupação de UTIs e de 61,7% das enfermarias. A cidade já havia desistido da ideia de retornar às aulas a partir deste mês.





“É uma questão de responsabilidade, de números, seguindo a mesma metodologia da prefeitura. Caímos em dois vermelhos e não vamos esperar perder o controle da cidade”, afirmou o prefeito.