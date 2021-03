Carros de luxo e muita bebida: jovens voltam a aglomerar em posto da Raja

Publicados pelo youtuber Dan Gs, os vídeos já repercutem nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) de gasolina da Av.Raja Gabaglia, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, é foco de aglomerações. Em meio a carros de luxo, bebidas alcoólicas e música alta, é possível ver em imagens, diversos jovens sem máscara. Mais uma vez o postodeda Av.Raja Gabagliano Bairro Estoril, Região Oeste deé foco de aglomerações. Em meio ade luxo, bebidasaltaé possível ver em imagens, diversos jovens sem máscara.













Nas imagens também é possível ver que a Polícia Militar tentou interromper a ação no posto. Procurada pela reportagem, a PM informou que não houve boletim de ocorrência no local.





Segundo testemunhas, é comum esse tipo de ação na região. Jovens se aglomeram e utilizam bebidas alcoólicas, mesmo em meio a pandemia de COVID-19.









Essa não é a primeira vez que a polícia interrompe festas clandestinas no local. Em fevereiro, a reportagem do Estado de Minas apurou outra ocorrência.





Na época, vizinnhos do estabelecimento relataram aos militares que o grupo praticava sexo e consumia drogas ilícitas dentro de carros. A PM também recebeu queixas de perturbação do sossego no local, já que a turma ouvia música em alto volume e fazia barulho por meio da aceleração de veículos sem silenciador de motor.