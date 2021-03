Idosa de 116 anos é vacina contra a COVID-19 em Pedro Leopoldo

%u201CEu gosto de mexer, passear e agora vou poder fazer isso de novo!%u201D diz dona Sinhorinha (foto: Divulgação / Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo)

“Eu gosto de mexer, passear e agora vou poder fazer isso de novo!”. Foi assim que Dona Otacília Sinhorinha Lima, de 116 anos, moradora de Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu a 1ª dose da vacina contra a COVID-19 nesta quinta-feira, (04/03). Com lucidez, a idosa nasceu em 06 de janeiro de 1905 e pode ser uma das mulheres mais velhas do mundo.









Ainda segundo a secretaria de Saúde, Sinhorinha recebeu a vacina do Instituto Butantan e dentro de 15 dias irá receber a segunda dose. A vacinação aconteceu na casa da idosa, no Bairro Andyara, ao lado do filho Maurílio Santana.





“Minha mãe é muito esperta, anda, gosta de passear. Está muito feliz em receber a vacina. Nós todos estamos. Agradecemos à presença da prefeita Eloísa e da vice Ana pelo carinho, às profissionais de saúde pelo cuidado e a Deus por este momento lindo”, disse.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Pedro Leopoldo já vacinou todos os idosos acima de 90 anos e todos os institucionalizados da cidade. Nesta semana, teve início a vacinação dos idosos acima de 80 anos.