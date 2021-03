Complexo médico veterinário do UniBH receberá grupos de, no máximo, quatro pessoas, diz o coordenador do curso de medicina veterinária, Breno Mourão de Sousa (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)





Como há aprendizados que só pondo a “mão na massa” para explicar, o curso de medicina veterinária do UniBH fez uma opção diferente: criou alternativa para que os futuros médicos-veterinários vejam ao vivo e em cores os desafios da profissão. Sem a multidão de anos anteriores, as ações começam amanhã com visita guiada ao hospital veterinário do centro universitário, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.





Para quem pensa em ser cirurgião, a oportunidade de conhecer um bloco operatório e ver os primeiros passos de uma cirurgia em animais é no dia 11. O curso promoverá ainda simulação de emergência para mostrar e ensinar como funcionam as técnicas de resgate animal, no dia 26, no Complexo Médico Veterinário do UniBH. O coordenador do curso, Breno Mourão de Sousa, lembra que as visitas serão feitas em grupos de no máximo quatro pessoas, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária.





Além de um potencial universitário, cada grupo contará com um calouro e um veterano. “Em 20 anos de docência, algo que todos os meus estudantes sempre pediram é a prática. E aproximá-la de quem precisa é importante para motivação e compreensão”, afirma. “O calouro e o pré-vestibulando têm sempre impressão de que a medicina veterinária é romântica: cuidar do bichinho sem ter a responsabilidade com o animal. E não é isso.”





Os participantes poderão ver como segurar o animal e tratá-lo, independentemente da espécie – de periquitinho de 10 gramas a um boi de 700 quilos. Além de aprender, claro, os fundamentos da profissão de médico-veterinário: cuidado e zelo. “Todas as áreas da carreira tendem a ser abrangidas nesse processo. Queremos dar ao veterano, calouro e pré-vestibulando a motivação inicial de semestre e a esses dois últimos a chance de começar o mais cedo possível a prática.”