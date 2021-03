Motoristas de ônibus fazem paralisação em Contagem e linhas são afetadas

Garagem fica no Bairro Jardim Riacho das Pedras (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Uma paralisação de motoristas da empresa Saritur afeta linhas de ônibus que atendem a capital e a municípios da Grande BH nesta quarta-feira (3/3).





Os funcionários se concentraram na garagem Durval de Bairros, no Bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motivo do protesto seriam questões que envolvem o pagamento.









Entre as linhas afetadas, estaria uma que atende o Bairro Lindéia, no Barreiro, em BH. No entanto, a informação ainda não foi confirmada por órgãos oficiais.





Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) informou que a paralisação foi realizada sem aviso prévio. “(...) já foi instaurado dissídio coletivo de greve perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, e que a empresa está envidando todos os esforços para que a operação seja normalizada o mais rápido possível”, diz a entidade.





O sindicato afirma, ainda, que as empresas de ônibus da Grande BH passam por dificuldades financeiras diante da pandemia e reclama que que elas não recebem auxílio do governo e município.



“Ressaltamos que as empresas de transporte da RMBH se encontram em um momento de absoluta crise financeira diante dos impactos trazidos pela pandemia do COVID-19 no setor, em especial a fortíssima queda na demanda de passageiros. Essa situação está sendo ainda mais agravada em razão da ausência de auxílio financeiro por parte do estado e municípios, embora desde o início da pandemia as reivindicações nesse sentido estão sendo feitas perante a Seinfra e Prefeituras dos municípios que integram a RMBH”, finaliza a nota.





Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura Municipal de Ibirité, na Grande BH, afirma que a população da cidade também é afetada pela paralisação, principalmente os moradores da chamada "parte alta".





“A Saritur é responsável pelas linhas intermunicipais, que são administradas pela SEINFRA - Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade. Dessa forma, a Prefeitura de Ibirité está entrando em contato com a Saritur e também com a SEINFRA, para apurar os atrasos e tentar amenizar os impactos causados por esta interrupção. Gostaríamos de esclarecer ainda que as linhas municipais de Ibirité, são de responsabilidade da empresa Viação Sidon e estão operando normalmente em todo o município”, diz a prefeitura.