Comissão de Educação avalia EMEIs de BH e aprova retorno das atividades

Vereadores visitaram quatro EMEIs de BH nesta terça-feira (02/03) (foto: Instagram/Reprodução) Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) visitou quatro Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) da capital mineira nesta terça-feira (02/03) para avaliar as condições dos locais para o retorno das atividades presenciais. A conclusão dos parlamentares foi de que os alunos já podem voltar em segurança para as salas de aula. da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) visitou quatro Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) da capital mineira nesta terça-feira (02/03) para avaliar as condições dos locais para o retorno das atividades presenciais. A conclusão dos parlamentares foi de que os alunos já podem voltar em segurança para as salas de aula.









“Também questionamos as diretoras se elas estão se preocupando com os profissionais do grupo de risco. De acordo com elas, todos já estão sendo orientados para cumprirem suas funções remotamente”, disse a vereadora, por meio de uma rede social.





A estrutura também foi avaliada pela comissão, que aprovou o tamanho das salas, janelas e corredores, que, de acordo com os parlamentares, possuem boa ventilação.





Mais visitas programadas

Na quinta-feira (04/03) e sexta-feira (05/03), estão programadas cinco visitas técnicas em escolas particulares da capital mineira. As vistorias, de acordo com requerimento assinado pela comissão, se justificam pela iminente possibilidade de retorno às atividades escolares de forma presencial.