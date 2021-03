Terça-feira (2) será de céu nublado, mas com poucas chuvas em Minas

Céu parcialmente nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira (02/03). Temperatura deve ficar entre 12ºC e 34ºC, com possibilidade de chuvas em poucas regiões de Minas Gerais. Umidade do ar é favorável em todo o estado (foto: Edésio Costa/EM/D.A Press)

emsegue parcialmente nublado a nublado nesta terça-feira (02/03). Chuvas isoladas são aguardadas ao final do dia apenas nas regiões Noroeste, Triângulo e Sul, em razão da disponibilidade de umidade e aquecimento no decorrer do dia.No restante do estado é esperado apenas a variação de nebulosidade, sem precipitações. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia ().

mínima em Minas nesta terça (2) foi de 12,4ºC em Monte Verde, na região Sul do estado. A máxima prevista é de 34ºC no Jequitinhonha.

A perspectiva para esta terça-feira (2) é de umidade relativa do ar acima de 30% em todas as regiões de Minas Gerais.

Tempo em Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, o céu segue parcialmente encoberto nesta terça (2), mas sem possibilidade de chuvas.

Os termômetros não passam de 28ºC na capital e umidade relativa do ar ao longo do dia ficará entre 40% e 85%.

A temperatura mínima observada em BH nesta terça foi de 16,4ºC.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira