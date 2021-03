Muro da amizade? Como vizinhas de MG abriram brecha no isolamento

Verônica (E) e a amiga de décadas, Maria Angélica, abriram janela para trocar iguarias e manter os assuntos em dia, com segurança (foto: Edésio ferreira/EM/D.a press)





Que ninguém duvide da força da amizade entre duas comadres. Em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ela foi capaz de vencer um muro de concreto e abrir uma brecha, com a necessária segurança, no isolamento imposto pela pandemia.





As amigas em questão são Maria Verônica Firmo dos Santos, de 70, e Maria Angélica das Mercês, de 79. Vizinhas há 44 anos, elas tiveram que abolir as conversas diárias ao fim da tarde na calçada, além das visitas para o café ou para o almoço, diante da disseminação do novo coronavírus.





Mas, engenhosas, as duas, literalmente, cavaram uma saída. No caso, um buraco no muro que separa as casas, espaço por meio do qual elas mantêm as conversas em dia, sem arriscar a saúde.





Dona Maria Angélica conta que o serviço foi executado pelo marido dela, Mário Evangelista da Silva, de 85. “Ele já foi pedreiro, então foi fácil. Só arrancou daqui um bloco do muro, passou um reboco e pronto”, explica a aposentada. O companheiro de Maria Verônica, o aposentado Pedro Gaspar dos Santos, de 73, deu o toque final com uma demão de tinta.





Carinhosamente batizada de “janela da amizade”, a abertura permite que os casais sigam compartilhando “causos”, desabafos e quitutes. “Outro dia, teve um “bolinho” na casa da Maria, pois o neto dela fez aniversário. O Mário, marido dela, não demorou para subir na janelinha e nos chamar para nos dar uns docinhos”, relembra dona Maria Verônica.





“Ontem, eu é que me dei bem: Verônica fez um churrasco aí com o pessoal dela e eu senti o cheiro. Foi subindo na janelinha e ganhei um pratinho de carne. Quem disse que não dá para participar de festa na pandemia? Assim, a distância, dá sim!”, brinca dona Maria Angélica.





Recentemente, ela criou um instrumento para facilitar a troca de iguarias e outros objetos entre as famílias. Trata-se de um arame com ganchos nas pontas. Uma das extremidades fica encaixada no muro. Na outra, as comadres penduram sacolas, embalagens e até bilhetes.





“Quando eu quero mandar uma verdura ou recado qualquer para a Maria, mas não tem ninguém em casa, penduro no arame e deixo lá, virado para o lado da casa dela. Ela faz a mesma coisa quando quer me mandar alguma coisa. Deixar de mandar, de ser solidária uma com a outra, é que a gente não deixa”, relata dona Maria Verônica.





HISTÓRIA ANTIGA





A convivência entre as amigas remonta a 1977, quando dona Maria Angélica e seu Mário Evangelista se mudaram para a Rua Campo do Meio, onde a vizinha Maria Verônica já vivia com o marido e quatro filhos. A amizade começou com um gesto solidário.





“Eles compraram o terreno e vieram de mudança, mas o lugar ainda não tinha cobertura, não tinha nada. E eles então foram fazer o almoço a céu aberto. Como ventava muito, o fogo não parava aceso. Eu então chamei a Maria para cozinhar aqui na minha casa. Desse dia em diante, ficamos amigas para sempre”, relembra dona Maria Verônica.





O muro que hoje separa as duas residências, contam as comadres, foi erguido bem depois da mudança. “Primeiro, construímos uma cerca de arame e madeira, eu e ela, enquanto os maridos saíam para trabalhar. Entramos no mato, catamos a lenha e fizemos a cerca. Quando eles chegaram, já estava tudo pronto, eles até se assustaram! Só muitos anos depois é que subimos esse muro atual, de blocos”, diz dona Maria Angélica.





De perto, os vizinhos parecem formar uma só família. As filhas de dona Maria Verônica são afilhadas de dona Maria Angélica. Ela e o marido, por sua vez, consideram os netos da vizinha como se fossem seus. “As meninas dela me chamam todas de ‘Dinha’ e me tomam a benção. Meu marido chama os netos dela de ‘meus netos’. Graças a Deus, a gente vive bem. Nunca tivemos uma briga séria, um desentendimento”, comenta dona Maria Angélica.





Questionados sobre o segredo da convivência harmoniosa, as amigas são unânimes: “Em parte, acho que é o muro! Nós somos muito próximas, mas fazemos questão de respeitar a privacidade uma da outra. Toda amizade precisa de um muro”, aconselha dona Maria Verônica.