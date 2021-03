Adoção de Vivi: STJ suspende liminar que voltava guarda da criança para avó

Campanha #ficavivi tem movimentado as redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais) pais adotivos e a avó de Vivi, de 9 anos. Nesse domingo (28/02), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu uma liminar suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que determinava a avó paterna como responsável pela guarda da criança. Agora, com este novo resultado, ela volta para os pais adotivos. Mais um impasse na decisão da guarda entree a avó de, de 9 anos. Nesse domingo (28/02), o Superior Tribunal de Justiça () concedeu uma liminar suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais () que determinava acomo responsável pela guarda da criança. Agora, com este novo resultado, ela volta para os pais adotivos.









Apesar do processo estar correndo em segredo de justiça, o Grupo de Apoio de Adoção de Belo Horizonte (GAABH) divulgou a decisão.









As advogadas do caso, Dra. Viviane e Larissa, em parceria com advogados voluntários de outros Gaa’s continuarão incansáveis na luta por justiça. Fica aqui nosso agradecimento especial aos Drs. Hugo, Helio, Felipe, Rosana e Silvana”, escreveu em nota.





Entenda

Aos 2 anos, Vivi foi retirada de sua família biológica em decorrência de maus-tratos. Depois de um ano no abrigo, entrou para a fila da adoção e ganhou um novo lar: o do casal Carolina e Manuel, que há tempos aguardava por um filho.





A avó paterna biológica de Vivi pediu na Justiça a guarda dela e em dezembro de 2020, ganhou o direito. A família adotiva travou uma luta para conseguir ficar com a criança.





Campanha

Os pais 'do coração' da menina lançaram uma campanha para tentar sensibilizar a Justiça a reverter a decisão. Chamada de #FicaVivi, ela vem chamando a atenção nas redes sociais. A petição está hospedada na plataforma Change.org e conta com o apoio de um abaixo-assinado.