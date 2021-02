UTIs particulares para a COVID-19 chega ao colapso em Uberaba

Neste sábado (27/2), as taxas de ocupações dos leitos de enfermaria e UTI destinados a pacientes com a COVID-19 chegaram aos seus maiores índices, desde o início da pandemia

Após vários dias perto do limite, Uberaba chegou na noite deste sábado (27/2) aos 100% de ocupação dos leitos particulares de UTI/COVID. Além disso, a taxa de enfermaria/COVID da rede privada também obteve o seu maior índice, desde o início da pandemia, ao pular de 87 para 90%.

A situação da pandemia no município só não é mais alarmante porque as taxas de ocupações dos leitos de enfermaria e UTI/COVID da rede pública estão controlados, ou seja, 62%, UTI e 59%, enfermaria. Com isso, a média de ocupação de todos os leitos de UTI/COVID da cidade está em preocupantes 78% e com relação à enfermaria, registra 66%.