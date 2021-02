Uberaba: Vacinação dos idosos acima dos 90 anos começa neste domingo (28/2)

Para ser imunizado, o idoso deverá apresentar o cartão de vacina, comprovando que tomou a 1ª dose, e um documento de identidade com foto. (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vacinação da 2ª dose dos idosos acima de 90 anos vai começar no próximo domingo (28/2). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a imunização definitiva contra a COVID-19 deste público acontecerá das 8 às 16h em dois pontos da cidade: Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e Centro de Eventos da ABCZ.

“O drive-thru da Funel seguirá no formato híbrido com atendimento de carro e a pé. Já o drive na ABCZ será feito no modelo exclusivo para carro, uma vez que a logística do local dará mais celeridade dessa forma.

Para ser imunizado, o idoso deverá apresentar o cartão de vacina, comprovando que tomou a 1ª dose, e um documento de identidade com foto. Sem a apresentação do cartão, a pessoa não será vacinada”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Na próxima segunda-feira (1º) a vacinação continuará exclusiva aos grupos que precisam tomar a 2ª dose, sendo que a vacinação dos idosos acima de 90 anos continuará no mesmo horário, no drive-thru da Funel, no formato híbrido e, além deste público, serão vacinados os profissionais de saúde que entrarão no prazo para receber a 2ª dose, no drive-thru da ABCZ, voltando a operar no formato híbrido para atender a todos.

A médica infectologista do Comitê de Combate à COVID-19 em Uberaba, Danielle Borges Maciel, explica que Coronavac é uma vacina de vírus inativado que não confere imunidade apenas na 1ª dose. “Assim, a pessoa só será considerada imune após a 2ª dose. É de suma importância que quem tomou a 1ª dose, tome a 2ª para completar a vacinação, caso contrário a 1ª dose não terá efeito de imunização”, enfatizou.

Todas as pessoas vacinadas com a Coronavac até o momento em Uberaba já têm a garantia de que receberão a 2ª dose, dentro do prazo previsto de 2 a 4 semanas, visto que as vacinas já estão em posse do Município e foram reservadas para esse fim.





A Secretaria Municipal de Saúde também informou que ainda não recebeu as doses da quarta remessa de vacina, sendo que estas novas doses serão disponibilizas na segunda-feira (1º).

Enviada pelo estado, a quarta remessa de doses da SRS Triângulo Sul, que compreende Uberaba e 26 municípios do Triângulo Sul, chegou no final da manhã desta sexta-feira (26/2), no aeroporto de Uberlândia.

Segundo informações do superintendente da Regional de Saúde, Mauricio Ferreira, as doses enviadas nessa remessa atenderão 100% da população de 85 a 89 anos, 24% das pessoas de 80 a 84 anos e 8% dos trabalhadores da saúde de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul.

Com relação a Uberaba, foram enviadas um total de 4.570 doses. A segunda cidade da região que mais recebeu novas doses foi Araxá, 1313. E em terceiro, Frutal, com 672 doses recebidas.

De acordo com o último balanço de vacinação da Secretaria de Saúde de Uberaba, 11.594 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.968 pessoas foram imunizadas com a segunda dose, somando um total de 14.562 doses aplicadas no município.

Seis fases

O Plano de Vacinação de Uberaba foi dividido em seis fases, de acordo com o grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde, sendo que neste momento está na segunda fase (idosos acima de 90 anos, idosos acima de 80, idosos de 75 a 79, idosos de 65 a 69 e, por fim, os idosos de 60 a 64)

Já na fase 3, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a COVID-19 será voltada para pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e com obesidade.

Na fase 4, profissionais da educação e pessoas com deficiência permanente e severa.

Na fase 5, profissionais das forças de segurança e na fase 6 serão vacinados os funcionários do sistema privado de liberdade e população privada de liberdade. As informações sobre o local e data de vacinação serão informadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Vale ressaltar que o cumprimento do plano de vacinação está condicionado à disponibilização de doses da vacina por parte do Governo Federal a Uberaba. Por isso, prioridades dentro dessas fases podem ser feitas.

Além disso, o plano de vacinação pode sofrer alterações, de acordo com novas normativas publicadas pelo Ministério da Saúde ou por deliberação do Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.