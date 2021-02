Mulher é baleada por vizinho incomodado com barulho de cachorro em BH

Ferida na perna, a vítima foi levada pelo síndico ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





A polícia está atrás de um homem de 52 anos que atirou contra os vizinhos durante uma reunião em um prédio no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (25/2). Uma das vítimas, de 41 anos, foi atingida. Ela é dona do cachorro que teria gerado a revolta do criminoso.









A mulher respondeu que já havia solucionado a questão, o cachorro estava em uma ‘creche’ para animais. Mesmo assim, o síndico, de 35 anos, que também é cunhado da vítima, resolveu marcar uma reunião entre eles, a subsíndica e um outro morador do edifício. O encontro foi marcado para aquela noite, na garagem, em função da necessidade de distanciamento social para evitar o coronvavírus.





A vítima disse à polícia que, chegando ao local, percebeu que o vizinho estava muito exaltado e discutia. Em determinado momento, ele disse “Vocês acham que eu sou bobo?”, tirou uma arma da cintura, apontou para o síndico, mas o disparo falhou. Ao ver a mulher, ele virou a arma contra ela e também efetuou um disparo. Desta vez, ele conseguiu atingir o alvo. Ferida na perna direita, ela caiu no chão.





A dona do cachorro ainda viu quando o homem tentou atirar novamente contra o síndico, mas o disparo pegou em uma pilastra. Logo em seguida, o criminoso saiu do prédio correndo e pegou a direção da Rua João Gualberto Filho.





O síndico confirmou a versão da cunhada aos policiais e disse que, após o tiro na pilastra, ele se jogou no chão fingindo ter sido atingido, a fim de que o homem parasse de atirar. Conforme a PM, ele contou que esse homem se mudou para o prédio há apenas seis meses e que não o conhece muito bem.





O síndico levou a mulher de carro ao Hospital João XXIII. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. Assustada, uma das testemunhas deixou o local após os tiros e não foi encontrada.





Foram encontradas cápsulas de munição ponto 40 na garagem. Ainda de acordo com a PM, foram encontrados dois registros policiais envolvendo o suspeito, um por extravio de documentos e também um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por lesão corporal, mas, o boletim de ocorrência de ontem não especifica se ele era vítima ou autor nesse caso.



Até o momento do encerramento da ocorrência, o homem não havia sido localizado. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes 4 (Ceflan 4) da Polícia Civil.