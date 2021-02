Transportadores de combustíveis fazem carreata contra ICMS do diesel em MG

Carreata dos tanqueiros na BR-381, em Betim, nesta quinta-feira (25/02). Transportadores de combustíveis do estado, que estão em greve, se movimentam em sentido à Cidade Administrativa, onde pretendem expor exigências ao governador Romeu Zema (foto: Henrique Simões/Divulgação)

Caminhoneiros dodese reúnem emna manhã desta quinta-feira (25/2) reivindicando a redução doque incide sobre o óleo diesel.

Cerca de 200 caminhões tanques, que se concentraram nas imediações da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Grande BH, se dirigem em carreata para a Cidade Administrativa, sede do governo estadual.

O presidente Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (SindTaque), Irani Gomes, ressaltou que o movimento vai ocorrer de forma pacífica.

Os tanqueiros, como são conhecidos os membros da categoria, já haviam anunciado uma greve a partir desta quinta (25/2). Eles protestam contra a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o óleo diesel em Minas que, segundo eles, é o mais alto do Brasil. Atualmente, a alíquota do diesel é de 15%.

A alteração requer aprovação pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.