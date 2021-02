Em pleno verão, Monte Verde registra menor temperatura em Minas neste ano

Vista da cidade de Monte Verde, no Sul de Minas (foto: Reprodução da internet) altas temperaturas, mas em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul de Minas, os termômetros marcavam 7,6°C na manhã desta terça-feira (23/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta foi a menor temperatura registrada em todo o estado de Minas Gerais em 2021. O verão é conhecido pelas, mas em, distrito de Camanducaia, na Região Sul de Minas, osmarcavamna manhã desta terça-feira (23/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta foi atemperatura registrada em todo o estado de Minas Gerais em 2021.





O instituto prevê que a máxima não deve passar dos 25°C nesta terça-feira e que as temperaturas devem continuar baixas nos próximos dias. Assim, a mínima prevista é de 13ºC para esta quarta (24/2) e quinta-feira (25/2).

Região acolhedora

A vila, localizada na Serra da Mantiqueira, no extremo sul de Minas Gerais, é conhecida por suas temperaturas amenas durante o inverno e tem fama de ser mais fria do que Campos do Jordão, no interior de São Paulo.





Minas Gerais tem ainda mais duas regiões nesta lista, com o distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto, na Região Central, na sétima posição e em 10º lugar, a Serra do Cipó, também na Região Central de Minas.

