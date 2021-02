COVID-19: Montes Claros endurece medidas e não descarta toque de recolher

Comitê de Enfrentamento da COVID-19 se reuniu na manhã desta terça-feira (foto: Comitê COVID-19/Divulgação)

O aumento do número de casos de COVID-19 e da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deverá fazer com que a Prefeitura de Montes Claros adote medidas restritivas para impedir o avanço da doença, como fizeram municípios do Triângulo e do Alto Paranaíba. Uma das medidas estudadas é o toque de recolher.

A expectativa é que o decreto municipal, com o aumento do rigor nas restrições, seja publicado ainda nesta terça-feira (23/2) ou até a manhã desta quarta-feira (24/2).

O endurecimento das restrições foi sugerido pelo Comitê de Enfrentamento da COVID-19, que se reuniu na manhã desta terça-feira, para avaliar o avanço dos casos de coronavírus e a ocupação de leitos hospitalares por pacientes da doença no município.

Após a reunião do Comitê de Enfrentamento da COVID-19, a secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, disse que chegou a 80% ocupação de leitos de UTI para pacientes graves da doença respiratória em hospitais da cidade. “Nem no pico da primeira onda da pandemia, a ocupação de leitos de UTI na cidade chegou nesse percentual”, comparou a secretária.





Ela afirmou que o comitê formalizou uma série de medidas sugeridas para serem adotadas no município por um período de 15 dias, visando contenção do avanço do coronavírus. A sugestões foram encaminhadas ao prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (Cididania). Dulce Pimenta disse que as restrições sugeridas referem-se ao funcionamento de bares e restaurante e à realização de festas e eventos, além de atividades religiosas.

Ouvido pelo Estado de Minas, o prefeito Humberto Souto informou que terá uma reunião (sistema virtual) com a secretária municipal de Saúde e com sua equipe, às 17hs desta terça- feira para decidir que medidas restritivas serão adotadas para o controle do avanço da COVID-19 na cidade.

Ele revelou que entre as sugestões apresentadas pelo Comitê COVID-19 está a decretação do toque de recolher no município em horário noturno, assim como ocorreu em Uberlândia e Patos de Minas e outras cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba, onde a situação se agravou nos últimos dias, com superloitação dos hospitais e aumento de casos e de mortes provocadas pela doença.

No entanto, Humberto Souto não respondeu se pretende adotar ou não o toque de recolher. “Ainda não decidimos nada. Vou reunir com minha equipe. Mas alguma coisa será feita”, afirmou o chefe do Executivo.

Ele destacou que precisa adotar medidas preventivas para evitar que a situação da pandemia venha a se agravar em seu município, “como está ocorrendo em Uberlândia”.

Por outro lado, Humberto Souto adiantou que, mesmo endurecendo o isolamento social na cidade com objetivo de conter o avanço do coronavírus e diminuir a ocupação dos leitos hospitalares, não pretende tomar medidas que venham a afetar o funcionamento do comércio local, como o fechamento de lojas, por exemplo.

“As medidas deverão afetar mais bares e restaurantes e outros locais que geram aglomerações Também temos que impedir a realização de festas clandestinas”, assegurou Souto.

De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, até agora Montes Claros teve confirmados 18.075 casos da COVID-19 e 275 mortes provocadas pela doença. Como polo do Norte de Minas, o município recebe pacientes de toda a região.