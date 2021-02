Projeto 'Gentilezas para Colorir' volta levar arte à lares de idosos em BH

O projeto surgiu como uma alternativa para transmitir alegria e carinho aos mais velhos durante o período de isolamento (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação)

Com apenas alguns livros ilustrativos, lápis de colorir e giz de cera é possível ajudar, gradativamente, pacientes de lares para idosos a enfrentarem o atual contexto de pandemia de forma mais leve. Isso é o que aborda o projeto "Gentileza para Colorir", que, após sucesso da edição passada, volta às Instituições Filantrópicas de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) de Belo Horizonte para continuar transmitindo alegria e carinho aos mais velhos durante o período de isolamento.









Neste ano, com apoio da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, serão disponibilizados a 28 Instituições Filantrópicas de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) mais de 750 kits com livros ilustrados, caixas de lápis de cor e giz de cera, além de apontadores e marcadores de livro.





“O Gentilezas para Colorir chegou na ILPI como uma arteterapia para os residentes. Em meio à pandemia, a ação ajudou a suprir o tempo ocioso e estimular a mente e o corpo, e também contribui para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal de cada um. Pode parecer uma atividade simples, mas colorir acabou se tornando essencial para manter a saúde mental e a boa interação entre todos nós”, conta Márcia Sanção, coordenadora do Lar Cristo Rei.





Segundo a Prefeitura da capital mineira, todos os lares participantes serão orientados a higienizar os materiais no momento do recebimento e de como fazer o manuseio dos objetos.





Arte para prosperar





Criado em 2020 em meio a pandemia do coronavírus, o projeto já fez a entrega de mais de 6 mil kits de colorir para lares de idosos de Belo Horizonte e Região Metropolitana. No ano passado, foram realizadas sete edições com livros ilustrados pelos artistas mineiros Fernando Perdigão, Raquel Bolinho, Binho Barreto e Tão, além de três publicações produzidas em conjunto com o laboratório Hermes Pardini.

Nos lar Frei Zacarias e Recanto Feliz, uma das instituições contempladas pela iniciativa, o resultado das artes criadas pelos idosos foi compartilhado com vizinhos e familiares por meio de uma exposição artística.