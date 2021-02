Encerrada festa clandestina promovida por estudantes de medicina em Uberaba

Chácara em Uberaba onde acontecia festa clandestina promovida por estudantes de medicina é interditada (foto: GMU/Divulgação)

Centenas de pessoas em Uberaba parecem não se preocupar com a delicada situação que vive a cidade com a pandemia do novo coronavírus. O município enfrenta hoje uma taxa de ocupação de leitos privados de UTI/COVID de cerca de 90%, crescimento nas últimas semanas de aproximadamente 100% nos números de novos casos e doentes ativos, e ainda um novo decreto que proíbe aberturas do comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos, nos finais de semana.





Por outro lado, as festas clandestinas com centenas de pessoas continuam sendo encerradas pela Patrulha Municipal Mista de Fiscalização de Medidas Sanitárias de Enfrentamento à Pandemia. Somente neste final de semana foram três, sendo que uma delas, com cerca de 300 pessoas, era promovida por estudantes de medicina em chácara do Residencial 2000.





De acordo com informações da Guarda Municipal de Uberaba (GMU), o organizador do evento, de 20 anos, relatou ter alugado a chácara e contratado o sistema de som para realização da festa dos alunos de medicina e de seu aniversário. Ele e o proprietário da chácara foram autuados no valor de R$ 10.300,00, cada um, e a chácara, interditada.





Ainda conforme a GMU, neste final de semana, a Patrulha Mista de Enfrentamento à Pandemia também compareceu na avenida Doutor Randolfo Borges Junior, na Univerdecidade, onde realizou a dispersão de cerca de 150 pessoas. “Grande parte delas estavam também na festa da medicina" encerrada momentos antes. Onze pessoas foram autuadas em valores entre R$ 293,47 e R$ 586,94.





Um dos participantes foi abordado em fiscalização de trânsito quando deixava o local e, por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), foi autuado em infração de trânsito gravíssima, no valor de R$ 2.934,70, atém de ter sua CNH recolhida”, informou nota da GMU.

Tentaram se esconder

A Patrulha Mista de Uberaba também compareceu neste final de semana a uma festa que estava sendo realizada em chácara no condomínio Vila Real. Com a chegada da fiscalização, os participantes ainda tentaram se esconder pela casa para aparentar que só havia quatro presentes, momento em que ficaram sete pessoas no espaço do banheiro e 12 em um quarto.





Mas, ainda de acordo com a GMU, todos foram encontrados, a chácara interditada e os 23 participantes autuados no valor de R$ 293,47. Já o organizador do evento e o proprietário da chácara foram autuados em R$ 5.869,40, cada um.