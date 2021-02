Santa Maria de Itabira já confirma uma morte e uma criança desaparecida

(foto: Portal DeFato)

Na manhã deste domingo (21/02), Santa Maria de Itabira ficou totalmente ilhada . As fortes chuvas que atingiram a região causaram desabamento de residências, queda de barrancos e deixaram as ruas alagadas. Uma morte foi confirmada e pelo menos uma criança ainda está desaparecida. Em entrevista coletiva, o assessor de comunicação da prefeitura, Eduardo Martins, falou sobre a situação do município e apresentou um panorama geral da tragédia até o momento.