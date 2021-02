Parque Guanabara muda horário de abertura e pega público de surpresa

Visitantes encontraram portões fechados às 11h, horário programado inicialmente para abertura neste domingo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A diversão teve que esperar um pouco mais. O Parque Guanabara, que fica na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, adiou a abertura dos portões das 11h para as 13h neste domingo, sem avisar com antecedência o público. Muitos visitantes que haviam se programado para chegar lá ainda de manhã foram obrigados a esperar mais duas horas para acessar os brinquedos.





É o caso da neuropsicopedagoga Rúbia Beatriz Rodrigues, que disse ter visto no site da prefeitura que ode abertura era 11h. "Estava ansiosa para proporcionar este momento de diversão para o meu filho, que está com oito meses. Quando ele nasceu, o parque estava fechado. Mas isso não me afetou. Como estamos saindo muito pouco de casa, aproveitamos para dar uma volta na lagoa", disse, com Heitor Rodrigues Souza no colo.

A neuropsicopedagoga Rúbia Beatriz Rodrigues aproveitou para dar uma volta com filho pela orla da lagoa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Rúbia contou que ficou até emocionada quando soube que o Guanabara reabriria e torce para dê certo esta fase de readaptação. Que as pessoas respeitem as regras sanitárias em função da COVID-19 e que o parque continue a proporcionar bons momentos a crianças e adultos.



O Parque Guanabara ficou 11 meses fechado - desde o início da pandemia - e só reabriu na última quinta-feira, anunciando, inclusive, promoção para atrair mais visitantes. “O parque está preparado para receber as pessoas, voltar a funcionar. Estamos torcendo para que seja boa essa retomada, acreditamos nisso. Ficamos fechados porque fomos obrigados", afirmou o sócio-proprietário Reynaldo Pereira, em entrevista ao EM.



Nesses 11 meses de fechamento, todos os brinquedos passaram por manutenção, segundo a administração.