Um ano após 1º caso, mutações do coronavírus colocam vacinação em risco

A epidemiologista Ethel Maciel aponta o caminho a ser seguido pelo Brasil nos próximos meses no combate à pandemia (foto: Fernando Madeira/Divulgação)

"O vírus sobrevive fazendo cópias dele mesmo. Quando isso ocorre, ele pode 'errar' e fazer mutações, que é natural desse tipo de vírus. O problema é o vírus fazer mudanças que dê a ele vantagens sobre nós" Ethel Maciel, infectologista, doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)



COVID-19: Na próxima sexta-feira (26/2), o Brasil completa um ano desde seu primeiro caso confirmado de um empresário de 61 anos, que contraiu a doença em viagem à Itália, único epicentro da doença fora da China àquela época. Desde então, o país, que só foi atingido pelo vírus depois da Ásia e da Europa, se tornou ponto central da doença na América Latina. E protagonista no mundo, atrás apenas dos EUA em mortes.







Diante do início da vacinação, ainda que de maneira lenta, qual o futuro do Brasil no combate à crise? O que devemos fazer para não repetir os erros do passado?





“A gente já tinha perdido o controle da pandemia quando fechamos a fronteira. Então, não teve efetividade. Depois, não tivemos, e permanecemos sem ter, instruções claras por parte do governo federal. A gente teve o ministro da saúde dizendo uma coisa e o presidente o desmentindo", explica Ethel.





O que vai acontecer nos próximos meses, para a professora da Ufes, depende da capacidade que o Brasil e o mundo terão de frear a transmissão acelerada do coronavírus. É a partir do contágio exponencial que o microrganismo patogênico pode sofrer mutações. E isso pode até mesmo anular a eficácia das vacinas aplicadas atualmente.





dê a ele vantagens sobre nós", diz a especialista. De acordo com ela, foi o que aconteceu com os subtipos surgidos na África do Sul, no Reino Unido "O vírus sobrevive fazendo cópias dele mesmo. Quando isso ocorre, ele pode 'errar' e fazer mutações, que é natural desse tipo de vírus. O problema é o vírus fazer mudanças quediz a especialista. De acordo com ela, foi o que aconteceu com os subtipos surgidos na África do Sul, no Reino Unido e em Manaus, que são muito mais transmissíveis que os outros.

"A gente acompanhou, inclusive, que a África do Sul suspendeu a vacinação com a AstraZeneca (Oxford) por conta da diminuição da eficácia devido a essa mutação. Então, é algo muito preocupante", afirma Ethel.



Na prática, quanto mais demorarmos para frear a transmissão do vírus, por meio da imunização e das medidas de controle sanitário (uso da máscara e distanciamento social), mais chance o coronavírus tem de se alterar e “vencer” a batalha contra as vacinas.





Nesse sentido, a doutora da Ufes alerta para a necessidade de um plano nacional de imunização eficiente. “Se a gente conseguir vacinar, até julho, pelo menos esse grupo prioritário de 78 milhões de pessoas, acho que a gente pode terminar o ano melhor. Mas, se a campanha se arrastar, a pandemia vai se prolongar. Talvez, tenhamos que tomar outras doses da vacina", diz.





Discordância

Ethel chegou a participar do início dos estudos do governo federal para definir o público prioritário, mas deixou a mesa de discussões depois que a gestão Jair Bolsonaro (sem partido) excluiu a população carcerária desse grupo.





O principal ponto de discordância da especialista quanto à estratégia do governo passa pela obrigatoriedade da imunização. Apesar do presidente ser publicamente contra isso, Ethel Maciel defende que a proteção contra o vírus é um ato coletivo: a maioria da população precisa estar protegida para frear a proliferação.



“A vacina é uma estratégia coletiva, diferente daquele medicamento que você toma para combater a sua doença. É algo que a gente toma para prevenir a circulação do vírus de maneira acelerada. Sua liberdade termina quando o outro passa a ser prejudicado”, afirma.





Outro ponto abordado por ela é o critério geográfico. Ela defende que a Região Norte do país seja imunizada primeiramente. "A gente precisa vacinar ali mais rapidamente. Os pesquisadores já perceberam que o surgimento de variantes e a aceleração do vírus é maior ali. Não sabemos se por causa do clima ou por outro fator", defende.





E as escolas?

quais alternativas o poder público deve tomar para que a educação, sobretudo a pública, retome suas atividades o quanto antes? Logo após a confirmação do primeiro caso em fevereiro de 2020, não demorou muito para que as escolas fechassem suas portas para o ensino presencial. Em BH, a interrupção aconteceu menos de um mês depois, em 18 de março. Diante disso,o poder público deve tomar para que a educação, sobretudo a pública, retome suas atividades o quanto antes?





Para Ethel Maciel, a escola é uma extensão da sociedade. Portanto, elas só devem ser abertas quando a pandemia for controlada, o que ainda está longe de acontecer.

Outra alternativa, porém mais complexa, seria imunizar os estudantes, os profissionais de educação e os idosos que convivem com essas pessoas para evitar um aumento vertiginoso dos casos.





Novos cuidados

A nova variante de Manaus requer mais cuidados por parte da população com a COVID-19. Como ela é muito mais transmissível, o ideal é que cada cidadão compre uma máscara N95, exatamente aquelas usadas pelos profissionais de saúde. De acordo com a doutora da Ufes Ethel Maciel, esse item protege contra a maior parte das partículas de vírus e bactérias.

Por outro lado, os custos desse tipo de equipamento de proteção individual são mais elevados que os das máscaras de tecido. Ainda assim, uma alternativa pode ser adotada: estudos científicos comprovam que o uso de duas proteções de tecido simultaneamente já protege bem mais.

“Estudo agora do CDC americano (Centers for Disease Control and Prevention, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) também diz o seguinte: se você usar duas máscaras, você aumenta o poder de filtragem em 90%", explica a epidemiologista.





LINHA DO TEMPO