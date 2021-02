Avião que caiu em resort em Furnas está com documentação vencida

Avião monomotor que caiu em Formiga (MG) levava um casal, além do piloto (foto: Reprodução/WhatsApp)

O avião monomotor que caiu dentro de piscina de um resort às margens do lago de Furnas, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde deste sábado (20/2), estava com documentação vencida.

A aeronave de matrícula PPNEX estava comexpirado. Portanto, ela não tinha permissão para levantar voo.

A documentação está vencida desde 7 de agosto de 2019, ou seja, há um ano e seis meses.

As informações são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e constam no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB).

O monomotor é de propriedade de Luciano Antônio Lambertucci, empresário do ramo automotivo. O Aeroclube do Estado de Minas Gerais era responsável pela operação.

A aeronave de pequeno porte consegue transportar até três pessoas, além do piloto. O modelo é fabricado pela Piper Aircraft, empresa sediada em Vero Beach (Flórida), nos Estados Unidos.

O avião que caiu em Formiga é do ano de 1985. Ele foi comprado pelo atual dono em março de 2018.

A ocorrência

O Corpo de Bombeiro foi chamado por volta das 15h30 deste sábado. Segundo as primeiras informações, o avião monomotor sobrevoava o lago de Furnas quando teve uma falha no motor e caiu na piscina do resort FurnasPark.

Três pessoas estavam no avião, sendo dois homens e uma mulher. De acordo com a corporação, todos tiveram apenas traumas leves. O piloto chegou a ficar desacordado por alguns instantes, mas voltou a consciência.

Quando a viatura dos bombeiros chegou no local, as vítimas já estavam fora do avião.

Segundo a corporação, nenhum hóspede ou funcionário do estabelecimento se feriu. Inclusive, quem estava próximo à piscina ajudou a retirar as pessoas do monomotor.

O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros conduziu duas vítimas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu uma terceira vítima.

A unidade de saúde para onde foram levadas não foi divulgada. A Polícia Militar também esteve no local.