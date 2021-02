COVID-19: Em Contagem, idosos a partir de 87 anos terão que fazer cadastro

Idosos a partir de 87 anos terão que realizar um cadastro para garantir a imunização a partir desta segunda-feira (foto: Janine Moraes/Prefeitura Municipal de Contagem/Divulgação)

Idosos com idade entre 87 e 88 anos começam a ser vacinados contra a COVID-19 nesta segunda-feira (22/02) em Contagem, cidade localizada na Grande BH. Mas, para garantir a imunização, é preciso que as pessoas realizem o cadastro disponibilizado no site da prefeitura. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar mais 1.145 idosos. Até esta quinta-feira, 1.856 idosos com 89 anos ou mais já haviam sido imunizados.





A vacinação por demanda espontânea dos idosos a partir de 89 anos se encerrou nesta sexta-feira. Caso o idoso tenha perdido o prazo de ir às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), poderá ser vacinado ainda mediante o cadastramento. Devem fazer o cadastro idosos a partir de 85 anos. Clique aqui para acessar a página do cadastro.





Feito o cadastramento, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato com o idoso ou com a família, por telefone, para agendar o dia da imunização, que poderá ser em domicílio, com equipes volantes, ou em uma Unidade Básica da Saúde (UBS) indicada. Estão disponíveis 14 salas de vacinação na cidade.





Para fazer o cadastro é necessário informar o CPF, documento de identidade, dados pessoais, endereço, Unidade Básica de Saúde (UBS) referência, e o contato. Caso não tenha acesso à internet, o cadastro pode ser feito na UBS mais próxima da residência.





O agendamento para vacinação será realizado conforme a disponibilização da vacina pelo Governo Federal, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Plano Municipal de Vacinação. É essencial aguardar o contato da UBS para o agendamento. Os moradores devem ficar atentos para não receber nenhuma pessoa dizendo ser da Prefeitura de Contagem, sem o horário estar marcado e sem as devidas identificações.





O restante da população deverá aguardar a divulgação do calendário de vacinação, público-alvo e locais para as próximas fases da imunização, que serão divulgados pela Prefeitura.