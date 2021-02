Lagoa Santa: chuva provoca alagamentos em diversos pontos da cidade

A Lagoa Central da cidade transbordou em vários pontos entre os bairros Centro e Várzea (foto: Calos Altman/EM/D.A Press)

Uma forte chuva que aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (19/2), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fez a Lagoa Central da cidade transbordar em vários pontos entre os bairros Centro e Várzea.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram ilhadas dentro do Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na Rua Conde Dolabela, no Bairro Várzea.

Ainda segundo os bombeiros, a chamada foi às 15h. Quando a equipe de resgate chegou ao local, por volta das 16h, as pessoas ilhadas já haviam sido retiradas e levadas para um local seguro.

Outro ponto da lagoa que ficou totalmente submerso foi próximo à Praça Felipe Rodrigues, em frente ao Poliesportivo, no Bairro Lindolfo da Costa Viana.