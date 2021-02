Barranco se movimenta em BH e moradores ficam apreensivos

(foto: Gladstone Rodrigues/EM/D.A Press)

Umlocalizado próximo à passarela que leva à VilaSanta Lúcia, na AV. Nossa Senhora do Carmo, sena manhã desta sexta feira (19/02).Moradores que residem próximo ao local ficaram preocupados, com medo do risco dee acionaram imediatamente a Defesa Civil, para vistoriar o local.